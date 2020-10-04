Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин слег с коронавирусом

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Векшин госпитализирован в ГКБ №3. Инфекция проявилась у него в виде двусторонней пневмонии. Поражено 35% легких.

«По своему опыту скажу, что коронавирус – это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь, – написал Векшин в Facebook. – Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте».

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области выявлено 17 тысяч 106 зараженных коронавирусом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.10.20

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