Попиарил – и до свидания: у Челябинска забрали новый трамвай, привезенный накануне выборов

У Челябинска забрали новый трамвай, привезенный накануне выборов.

Как уже сообщал «Новый День», начинать тестирование какого-нибудь нового трамвая в преддверии очередных выборов превратилось в городе в традицию. Не стала исключением и кампания 2020 года.

Аккурат накануне начала предварительного голосования Челябинск облетела весть о том, что в ближайшее время на улицы выйдет суперсовременный трамвай «Богатырь». Многие решили, что это всего лишь предвыборный пиар губернатора Текслера и партии «Единая Россия». Похоже, что они были правы.

Его обещали тестировать 2 недели без пассажиров и еще 2 недели с пассажирами. Но завершили обкатку раньше. Было заявлено, что повреждений во время испытаний не зафиксировано, решение о покупке будет принимать администрация города.

В принципе, каким будет это решение, понятно уже сейчас: во-первых, общественный транспорт Челябинска передан в ведение области, во-вторых, трамвай стоит более 70 млн рублей – такие деньги тратить на одну единицу техники ни в городе, ни в области не привыкли.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.10.20

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