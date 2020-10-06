В Челябинске залило кипятком многоквартирный дом (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске залило кипятком многоквартирный жилой дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в доме №86-а по улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска.

«Затопило весь многоквартирный дом с крыши. Все квартиры в воде, весь дом в воде. Лопнули трубы на крыше старого барака. Все соседи в шоке. Потолки обвалились, вся техника вышла из строя. Электричества, воды и тепла нет. Произошло это утром. Управляющая компания не реагирует никак. Пытаемся связаться с замом губернатора Челябинской области, а также с другими компетентными органами», – рассказал один из жителей.

Как уточнили другие жильцы, прорвало трубы отопления, и кипяток хлынул в квартиры. Попытки обратиться в управляющую компанию не увенчались успехом – во второй половине дня там просто не брали трубки. Когда же одна из горожанок смогла дозвониться до рядового сотрудника организации, тот стал доказывать, что их дом уже давно расселен.

По словам жителей, в доме 12 квартир, все обитаемые. Живут здесь, в основном, пенсионеры. Но в наиболее пострадавшем помещении размещается семья с маленькими детьми. Сейчас здание отключено от отопления.

Квартиры затоплены полностью

Обращения к чиновникам не помогли. Так, сотрудница администрации района, куда удалось дозвониться одному из челябинцев, просто посоветовала жителям найти частную фирму, которая возьмется исправить аварийную ситуацию. Разумеется, за деньги самих жильцов.

Дом был признан ветхо-аварийным в 2017 году. Власти обещают расселить его не раньше 2021 года. Ситуация усугубляется еще и тем, что примыкающее к бараку здание уже расселено. По словам жильцов, в брошенном здании постоянно заливает водой подвал и пахнет газом, и горожане боятся взрыва.

В администрации Челябинска РИА «Новый День» заявили, что в курсе ЧП, разбираются и прокомментируют ситуацию позже.

Челябинск, Виктор Елисеев

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