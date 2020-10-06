В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с домом, залитым кипятком

В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с коммунальной аварией в доме №86-а по улице Сталеваров.

Как уже сообщал «Новый День», на крыше 12-квартирного дома лопнули трубы, и здание залило кипятком сверху до низу.

«Дом признан аварийным в 2017 году, по данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям расселение дома намечено на 2021 год. Жилые помещения для жителей этого дома еще не приобретены, – пояснили в мэрии. – В настоящее время мы готовы предоставить всем жилье в маневренном фонде.

По части случившегося коммунального происшествия. В связи с аварийной ситуацией на доме было перекрыто водоснабжение, но жители открыли его самовольно. Вчера, 5 октября, произошло повреждение верхней разводки на чердаке, в результате чего произошло подтопление квартир. На место выехала комиссия под руководством заместителя Главы города Челябинска Александра Астахова. Попасть в квартиры для оценки ущерба пока не удалось. Ведутся работы по устранению повреждения и восстановлению холодного водоснабжения. На доме размещены объявления с информацией, куда и по каким вопросам собственники могут обратиться».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.10.20

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