В Челябинской области от COVID-19 умерли еще два медика

В Челябинской области от коронавируса умер еще один врач.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвой инфекции стал 55-летний анестезиолог-реаниматолог магнитогорской городской больницы №2. Об этом сообщили в медучреждении.

Напомним, в горбольнице №2 Магнитогорска расположен ковидный госпиталь.

Коронавирус унес жизнь и 48-летнего медицинского брата отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска.

Всего с начала пандемии COVID-19 минздрав региона сообщил от 132 скончавшихся непосредственно от инфекции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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