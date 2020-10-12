В Магнитогорске от ковида скончался еще один сотрудник системы здравоохранения

В Магнитогорске скончался еще один сотрудник системы здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчине было 58 лет, он работал водителем «скорой помощи». Предварительная причина смерти – коронавирусная инфекция.

Это уже третья за неделю смерть среди медиков Магнитогорска от COVID-19.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 12.10.20

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