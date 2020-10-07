«Люди падают в коридорах…» Жительница Златоуста требует, чтобы прокуратура вмешалась в ситуацию с ковидным госпиталем

Жительница рассказала о ситуации в ковидном госпитале. Свое сообщение она разместила в группе социальной сети «ВКонтакте» «А.Л.Текслер, помоги!» и попросила считать его официальным обращением в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Светлана Рябова с 26 сентября по 5 октября лежала в ковидном отделении горбольницы №1:

«9 дней была в аду при жизни. Лежала в отделении COVID – 19 больницы в квартале «Медик» города Златоуста, – рассказывает женщина. – Выражаю огромную благодарность медицинскому и обслуживающему персоналу ковидного отделения!! Медики работают на износ. Отделение открывалось в расчете на 65 человек (по официальной информации на 70 – прим. РИА «Новый День»). На момент выписки в отделении было размещено 140 человек.

Люди лежат в коридорах на голых кушетках. Кто не был в этом отделении, тому крупно повезло. Или не повезло – не знаю, что лучше! Оборудование старое, МСКТ в отделении нет, перебои с лекарствами, и не потому, что их не хватает, а просто никто не ожидал такого наплыва больных. Штат медиков тоже рассчитан на 65 человек вместо 140. Люди падают и умирают в коридорах. Все подсобные помещения (столовые, оперблоки, коридоры) – все забито больными.

Медики вырывают людей из лап смерти и вынуждены выписывать недолеченных людей, потому что везут и везут новых. И не всех довозят.

Мы не просим, мы требуем прокуратуру инициировать доследственную проверку на предмет квалификации людей, работающих в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Инициировать проверку использования средств налогоплательщиков ФОМС, арестовать все счета в случае нецелевого использования и направить средства на восстановление угробленной медицины Златоуста. Арестовать фонд заработной платы работников Министерства здравоохранения Челябинской области на ближайшие полгода! Не умеете работать – посидите без зарплаты.

Мы не знаем, где вы возьмете средства, но требуем в срочном порядке закупить и установить МСКТ в ковидной больнице Златоуста. Требуйте пресловутые «нанотехнологии» у Путина.

Администрация и депутатский корпус Златоуста, обращаюсь к вам: продавайте в срочном порядке свой «чудесный речной трамвайчик», распродавайте автопарк, походите пешком, деньги, направленные на ваш пресловутый и никому из нас ненужный туристический кластер, в срочном порядке перенаправляйте в ковидное отделение Златоуста, ищите средства на приобретение оборудования для ковидной больницы.

Машин скорой помощи катастрофически не хватает, люди по двое, а то и трое суток не могут дождаться медицинской помощи, и многих по этой причине не довозят живыми до больницы. Я побывала там, видела смерть в своей палате и рядом в коридорах, я подпишусь под каждым своим словом».

О том, что ковидное отделение златоустовской больницы №1 переполнено, сообщают и другие источники.

В минздраве Челябинской области это подтверждают, но заявляют, что ситуация штатная.

Златоуст, Ольга Арсентьева

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