Интрига: в Верхнем Уфалее единороссы могут «подложить свинью» губернатору Текслеру

В Верхнем Уфалее продолжается прием заявлений от претендентов на пост главы городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день документы в конкурсную комиссию сдали четверо: экс-глава Павел Казаков, пять лет назад не прошедший первый этап конкурса, сотрудник Уфалейской телерадиокомпании Илья Лемаев, замдиректора компании из Екатеринбурга Андрей Туркин и актер местного театра «Вымысел» Алексей Шолохов. Действующая глава Вера Ускова участвовать в конкурсе пока не собирается.

Наблюдатели считают, что пока все завившиеся – это технические кандидаты, основной претендент в публичную плоскость еще не вышел.

По некоторым данным, областные власти хотели бы видеть на этом посту председателя совета директоров ОАО «Челябнетма» Романа Муратчина, главным аргументом в пользу которого является согласие на его назначение нового инвестора, зашедшего на площадку обанкротившегося «Уфалейникеля». Правда, принять «на царство» челябинца пока не соглашаются городские депутаты, которых неподконтрольная местному бизнесу кандидатура не устраивает.

Пул бизнесменов в городском Собрании достаточно силен: в него входят один из влиятельных городских предпринимателей Алан Джиоев, его брат Виталий, жена другого влиятельного предпринимателя Татьяна Могаляс, спикер Собрания Сергей Ханин, который одновременно возглавляет городское отделение партии «Единая Россия» и одноименную фракцию, включающую 13 человек). Так что, если бизнесмены захотят устроить депутатский демарш, они его легко организуют, устроив одновременно и акт партийного неповиновения.

Сможет ли на этом фоне губернатор Текслер проявить себя как лидер регионального отделения партии власти, а заодно и как глава региона, выясниться в ближайшие дни: прием документ от претендентов на пост главы городской администрации завершается 12 октября.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 08.10.20

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