Губернатор Текслер проиграл противостояние с предпринимателями Верхнего Уфалея

Губернатор Челябинской области проиграл противостояние с предпринимателями Верхнего Уфалея: выборы главы администрации города сорваны.

Как уже сообщал «Новый День», определиться с сити-менеджером в Уфалее должны были 18 ноября. Свои кандидатуры выдвинули 8 человек: экс-глава округа Павел Казаков, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин, сотрудник УТРК Илья Лемаев, актер местного театра Алексей Шолохов, главный энергетик Комплексного центра по обслуживанию учреждений культуры Владимир Баитов, директор ООО «МКД Сервис 24/7» Татьяны Воробьева, заместитель главы округа по соцвопросам Наталья Пруцких и депутат Совета Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин.

Последнего называли «человеком губернатора»: предполагалось, что именно возглавит город. Но местные с этим не согласились. Глава региона оказался, по сути, в безвыходной ситуации. И проиграл первое «сражение»: договориться с уфалейцами не удалось. Чтобы сохранить лицо, правительство области приняло решение перезапустить процесс: вчера в город срочно выехал вице-губернатор Анатолий Векшин, и после переговоров все заявившиеся кандидаты отозвали свои заявления.

И это только подчеркнуло заинтересованность противоборствующих сторон в безальтернативности выборов: если бы в списке выдвинувшихся были независимые от уфалейских предпринимателей и губернатора кандидаты, процедуры, назначенные на 18 ноября, отменять бы не пришлось. А теперь получается, что большинство выдвиженцев были подставными фигурами, чьей задачей было сыграть на определенного кандидата.

Теперь в городе начинается новый раунд: правительство заявляет о поиске кандидатуры, которая устроила бы всех. Что в текущей ситуации невозможно: правительство уточняет, что глава администрации должен быть равноудален от местных бизнес-кланов. Но проблема в том, что два местных предпринимателя, объединившись, сформировали новый состав городского Собрания и теперь стремятся провести в главы своего человека. Так что «равноудаленный» кандидат их вряд ли устроит, тем более что в таком маленьком городе, как Уфалей, равноудаленным может быть только человек со стороны, и именно против этого выступают местные бизнесмены. И команда губернатора должна сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться.

Верхний Уфалей, Артем Рокотов

Верхний Уфалей. Другие новости 13.11.20

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