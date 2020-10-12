Цугцванг Текслера: депутаты-бизнесмены вошли в открытое противостояние с губернатором

В Верхнем Уфалее обозначилась кадровая интрига: депутаты городского Собрания выдвинули своего кандидата против «человека губернатора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня завершился прием заявлений от желающих занять кресло главы городской администрации. Действующая градоначальница Вера Ускова в новых выборах не участвует. Что, впрочем, не удивительно: за время своего правления бывшая директора ООО «ЖЭУ № 1» проявила неспособность решать даже вопросы содержания коммунального хозяйства, не говоря уже о других «болезнях» одного из самых проблемных городов области.

Впрочем, спрос с Усковой небольшой – в градоначальницы она попала практически случайно: 5 лет назад перед выборами в городское Собрание депутатов возник раздрай в рядах местных единороссов. Этим и воспользовались местные бизнесмены Алан Джиоев и Евгений Могаляс, которым нужно было укрепить свои позиции. В отличие от выясняющих отношения единороссов, они смогли договориться с областными властями и получить от них необходимую помощь в обмен на обещание всех своих людей привести если не в партию, то хотя бы во фракцию «Единой России» и поддержать нужных области людей на руководящих постах в Собрании депутатов и администрации города.

В результате по итогам выборов единороссы получили только 4 мандата, а тандем Джиоев – Могаляс – 13 (любопытно, что шестеро их депутатов шли от КПРФ).

Первое, что сделали новоиспеченные депутаты от бизнеса – назначили своих спикера и вице-спикера, а затем «прокатили» кандидатуру областных властей на пост главы администрации: Павлу Казакову пришлось уйти в отставку, его место заняла «человек Джиоева» Ускова.

За последующие 5 лет Уфалей неоднократно выходил в областную информационную повестку. И по большей части в негативном ключе: город сотрясали депутатские, коммунальные, социальные скандалы. В областном правительстве неоднократно поднимался вопрос о замене Усковой, но поскольку фигуры, которая бы устраивала все заинтересованные стороны, не нашли, решили отложить проблему до новых выборов.

Тем временем, в город зашел крупный инвестор, который, учитывая сумму предполагаемых вливаний, ожидаемо хотел бы влиять на городскую политику. Но местных бизнесменов такая перспектива не устроила. Однако на поддержку областных властей на этот раз им рассчитывать не приходилось.

Поэтому Алан Джиоев не только провел в Собрание своих людей и брата, но и сам стал депутатом. А Могаляс сделал депутатом свою жену. В целом, пул Джиоева – Могаляса получил в Собрании большинство: 16 из 20 мандатов. И, по всей видимости, бизнесмены решили показать губернатору, кто будет город «танцевать».

Итак, на пост главы городской администрации заявились 8 человек: экс-глава округа Павел Казаков, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин, сотрудник УТРК Илья Лемаев, актер местного театра Алексей Шолохов, главный энергетик Комплексного центра по обслуживанию учреждений культуры Владимир Баитов, директор ООО «МКД Сервис 24/7» Татьяны Воробьева, заместитель главы округа по соцвопросам Наталья Пруцких и депутат Совета Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин.

Интерес представляют четверо последних: все они заявились буквально в последний день и, судя по всему, будут представлять два противоборствующих лагеря.

Так, по некоторым данным, областные власти хотели бы видеть на посту главы города председателя совета директоров ОАО «Челябнетма» Романа Муратчина. Пруцких, похоже, планируется в роли его «оппонента» на заключительном этапе конкурса.

Воробьева и Баитов работают на предприятиях, подконтрольных Джиоеву. И появление этой пары под занавес приема документов говорит о том, что губернатор Текслер не смог склонить уфалейских бизнесменов к сотрудничеству: они будут двигать в градоначальники своего человека.

Для главы региона это новая задача – с такой ситуацией он пока не сталкивался, тем более, что ему не на кого переложить хотя бы часть ответственности за происходящее: Мякуш региональное отделение «Единой России» больше не возглавляет, уступив пост лидера губернатору, а, значит, разбираться с единороссами, вставшими на сторону бизнеса, Текслеру придется в одиночку.

При этом губернатор сильно рискует: «синдром Фургала», когда элиты не отдают регионы варягам, вызывает болезненную реакцию в Кремле, кропотливо выстраивающем вертикаль власти. И не важно, происходит эта буча в области или в маленьком городке. А у Текслера сейчас очень непростая ситуация складывается не только в Уфалее, но и в Златоусте, Миассе, Троицке. Любой выплеснувшийся в публичную плоскость межэлитный скандал не только усилит накал в других «горячих точках», но и может сработать как катализатор политического «взрыва».

Так что Текслер оказался, по сути, в безвыходной ситуации – если согласится на кандидатуру уфалейских бизнесменов, то проявит слабость и даст сигнал к неповиновению другим территориям. А заодно нарвется на серьезные неприятности с теми, кто его лоббировал на должность губернатора. Если не согласится, депутаты-бизнесмены легко «завалят» его кандидатуру на последнем этапе – во время голосования в Собрании. Что опять же послужит примером для других. И тогда проблемы у губернатора начнутся уже со стороны Москвы.

Верхний Уфалей, Артем Рокотов

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