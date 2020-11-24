В городе, где восстали против протеже южноуральского губернатора, вновь объявили выборы мэра

В Верхнем Уфалее заново объявили о приеме документов на пост главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием документов желающих принять участие в конкурсе на пост мэра Верхнего Уфалея стартует 30 ноября и продлится до 9 декабря. Сами выборы назначены на 22 января следующего года.

Это будет вторая попытка выборов главы Верхнего Уфалея. Напомним, определиться с кандидатурой главного городского чиновника в Уфалее должны были еще 18 ноября. До финала дошли 8 человек: экс-глава округа Павел Казаков, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин, сотрудник УТРК Илья Лемаев, актер местного театра Алексей Шолохов, главный энергетик Комплексного центра по обслуживанию учреждений культуры Владимир Баитов, директор ООО «МКД Сервис 24/7» Татьяны Воробьева, заместитель главы округа по соцвопросам Наталья Пруцких и депутат Совета Тракторозаводского района Челябинска Роман Муратчин.

Последнего называли «человеком губернатора»: предполагалось, что именно он возглавит город. Но местные бизнесмены во главе с Аланом Джиоевым и Евгением Могалясом, сформировавшие большинство в новом составе городского собрания депутатов, с этим категорически не согласились. Глава региона оказался, по сути, в безвыходной ситуации: после провала сентябрьских выборов сразу в нескольких муниципалитетах областные власти не могли себе позволить еще и проигрыш «своего» кандидата в борьбе за кресло мэра одного из самых проблемных муниципалитетов.

Чтобы сохранить лицо, правительство области приняло решение перезапустить процесс: за неделю до «часа Х» в город срочно выехал вице-губернатор Анатолий Векшин, и после переговоров все заявившиеся кандидаты отозвали свои заявления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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