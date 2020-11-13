В Брединском районе едва не провалили выборы главы

Правительство Челябинской области столкнулось с очередными проблемами в ходе выборов главы Брединского района.

Напомним, этот муниципалитет уже преподнес неприятный сюрприз в ходе сентябрьских выборов в районное собрание депутатов. Из 15 мандатов «Единая Россия» смогла получить лишь 6, остальные достались представителям КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцам. В итоге председателем собрания избрали Жанну Артеменко из КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в шаге от поражения оказалась «команда Текслера» и при голосовании за нового главу муниципалитета (нынешний руководитель района Сергей Воробьев не стал баллотироваться на этот пост).

В областной администрации ставку сделали на экс-главу Брединского района Николая Плохих. Оппозиция (эксперты считают, что она находится под влиянием экс-вице-губернатора Ивана Феклина и предпринимателя, бывшего главы района Павла Аверьянова) выдвинула кандидатуру председателя ревизионной комиссии района Ирины Хоружевой.

При этом в голосовании сыграло свою роль и то, что в одном из избирательных округов брединцы отказались голосовать за единственного кандидата, в итоге вместо 15 депутатов в новом составе заседают лишь 14. Эти-то 14 голосов и поделили между собой поровну два претендента на пост главы района.

Лишь в ходе объявленного после провального голосования перерыва представителям региональных властей удалось переманить на свою сторону одного из оппозиционеров. В итоге, в ходе второго голосования Плохих получил 8 голосов – на 2 больше, чем его оппонентка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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