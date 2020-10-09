В Челябинской области «скорые» не будут выезжать к пациентам с удушьем или подозрением на ковид

Часть вызовов на телефоны скорой помощи перенаправят в поликлиники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие указания министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов направил главврачам станций скорой медицинской помощи и больниц.

«В связи с резким увеличением нагрузки и загруженности бригад скорой медицинской помощи в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличением времени ожидания бригад скорой медицинской помощи, и как следствие, уменьшением доступности медицинской помощи населению, считаю целесообразным обеспечить передачу вызовов со служб скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу медицинским организациям по месту прикрепления пациента», – говорится в письме.

В частности, в поликлиники будут перенаправляться вызовы по поводу пищевого отравления, тахикардии, тремора по неизвестной причине. Также поликлиникам придется разбираться со случаями болей в животе, рвоты, обморока, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), если пациент задыхается (бронхит, пневмония или причина неизвестна) или когда человеку плохо (причина неизвестна).

Наконец, участковые врачи должны будут выходить на вызовы о контакте по коронавирусной инфекции или при подозрении на COVID-19.

Будут ли теперь участковые терапевты получать «ковидные» доплаты, в документе не сообщается. Не уточняется и как новая схема будет работать в условиях, когда до поликлиники невозможно дозвониться, а уже вызванного врача приходится ждать сутками. При этом в некоторых выше перечисленных случаях (отравление, затрудненность дыхания и боли в животе, которые могут оказаться острым приступом аппендицита) от скорости получения квалифицированной медицинской помощи зависит жизнь человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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