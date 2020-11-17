Распоряжение южноуральского министра не посылать «скорые» к задыхающимся и упавшим в обморок признали незаконным

Прокуратура признала незаконным распоряжение министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, ограничивающее круг причин для вызова скорой.
Как уже сообщал «Новый День», в начале октября Семенов направил главврачам станций скорой медицинской помощи и больниц указание перенаправлять часть вызовов в поликлиники.
Это решение объяснялось необходимостью разгрузить скорую помощь. Южноуральцы начали жаловаться, что «скорая» перестала выезжать даже при подозрении на аппендицит и астматические приступы.
Челябинка Мария Берсенева обратилась в прокуратуру с просьбой проверить распоряжение Семенова на соответствие законодательству.
Прокуратура ответила: передача вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу противоречит порядку оказания скорой медицинской помощи, регламентированному Минздравом России.
«В этой связи министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих», – сообщили в ведомстве.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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