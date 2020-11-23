Росздравнадзор начал проверку действий челябинских чиновников от медицины

Письмо министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова о работе «скорых» спровоцировало проверку Росздравнадзора.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября Семенов направил главврачам станций скорой медицинской помощи и больниц указание перенаправлять часть вызовов в поликлиники.

Это письмо не только вызвало шквал возмущений среди южноуральцев, но заставило вмешаться в ситуацию надзорные ведомства. Сначала о незаконности рекомендаций министра заявила прокуратура, потребовав отозвать документ. А 20 ноября с аналогичным представлением выступило территориальное управление Росздравнадзора по Челябинской области.

Интересно, что сразу после реакции прокуратуры первый замминистра здравоохранения Виктория Сахарова заявила, что чиновники и сами намеревались буквально на днях отозвать злополучное письмо: мол, благодаря документу удалось нормализовать работу службы скорой помощи, и нужда в рекомендациях отпала.

Но это не спасло региональное министерство от внимания надзорных органов. «С 19.11.2020 года в отношении министерства здравоохранения Челябинской области территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области начата выездная внеплановая проверка по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – рассказали в контролирующем органе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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