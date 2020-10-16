«Не стыдно?» Южноуральцы раскритиковали губернатора Текслера за борьбу с коронавирусом (ВИДЕО)

Жители Челябинской области раскритиковали правительство региона за борьбу с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер разместил на своей странице в Instagram видеобращение, в котором рассказал, какие меры власти Челябинской области предпринимают для борьбы с коронавирусом.

Заявление губернатора Челябинской области от 15.10.20

Южноуральцы раскритиковали его по всем пунктам. Свои комментарии они опубликовали в той же сети Instagram – прямо под роликом губернатора.

Губернатор Текслер:

Первое. Обновляем парк «скорых» и неотложек. Сейчас закупаем дополнительные машины и новое оборудование для наших медучреждений.

Южноуральцы:

«Главное – вовремя. А почему эта работа не велась, пока все на карантинах сидели?»

«Почему меры не были предприняты до второй волны, которую нам пророчили? Чем была занята наша администрация эти полгода? Почему сейчас люди не дожидаются ни скорой, ни врача терапевта, чтоб хоть понять, как лечится?! В одной очереди в больницу сидят и ковидники, и обычные пациенты. Люди не получают полноценного лечения!»

«Скорая не приезжает ни на какой вызов! 03 вообще выключен! Можно дозвониться только через 112! Не важно, с какими симптомами. Ответили нам, что люди по 7 дней ждут скорую! Вы извините, но мы вызвали скорую с болями в животе (подозрения на аппендицит), скорая так и не приехала. Пришлось вызывать такси, и через несколько минут пациент уже на операционном столе. Сказали: ещё бы пару минут и перитонит! Ну, а как быть тем людям, у которых нет возможности воспользоваться платными услугами медицины???»

Губернатор Текслер:

Второе. Привлекли к работе ординаторов и студентов-медиков. Восполняем кадровый дефицит.

Южноуральцы:

«Интерны так называемые абсолютно не готовы к работе!»

«Мало того что студентов привлекли к работе бесплатно, как волонтеров, так они работают полный рабочий день без обеда. Им не выдают маски, кинули в самый очаг поражения, не выделили кабинет для того, чтобы пообедать. А главврач ЦРБ Троицка сказала, что студенты подрабатывают. Подрабатывают, но прошу заметить БЕСПЛАТНО. Если вы уж привлекли студентов, то большая просьба хотя бы создать для них условия».

«Почему в кабинете КТ один сотрудник? Из-за того что она одна, она же делает КТ, она же делает обработку. Итог: одного пациента принимают 45 минут. Вот из-за этого и очереди из скорых и больных на улице».

«По сводкам всё гладко, только мы сейчас видим другую ситуацию. Пандемия показала, до какой степени успели разрушить медицину. На износе работают медики, и никакие стимулирующие их уже не радуют. Сводки как с фронта».

«Это все хорошо, но все это делается только в Челябинске, похоже. Еманжелинский район сегодня действительно остаётся без врачей. Вчера доча заболела, скорая на телефон не отвечает. Пришлось ехать и ругаться. Говорят: врачей нет и не предвидится. Один врач 35-40 на вызовах в день. Программа земский доктор не работает, приезжают специалисты – их на минималку. Ни жилья, ни подъемных. Так и уезжают восвояси!!!»

Губернатор Текслер:

Третье. Пополнили необходимый запас лекарств для наших больниц. Дал поручение и в государственных аптеках увеличить запас востребованных медикаментов.

Южноуральцы:

«Лекарств в аптеке вообще нет... Сегодня была у врача с температурой 38,5. Выписала лекарства, я прошла 5 аптек – нигде нет...»

«Хочется спросить, почему в Москве все препараты есть в аптеках, а в Челябинске нет? Такое впечатление, что Челябинск – самый отсталый регион».

Жители области сообщают, что аптек пропали не только «Арбидол» и его аналог «Арпефлю», но практически все противовирусные препараты. Невозможно купить витамин D. А маски продают по 20 рублей за штуку, в то время как в интернет-магазинах их можно купить дешевле 4 рублей. Но далеко не все пенсионеры умеют пользоваться компьютерами.

Губернатор Текслер:

Увеличили коечный фонд госпитальных баз более чем в 2 раза. При этом сохраняем плановую медицинскую помощь.

Южноуральцы:

«Теще сегодня сделали КТ: 28% поражения, температура уже 10 дней, сказали: идите домой – лечитесь, мест в больнице нет! Какой вы коечный фонд увеличили?»

«К узким специалистам в поликлинике не попасть: все заняты борьбой с ковид. Но ведь если не лечить другие болезни, это тоже очень опасно – я сейчас про онкологию».

«У нас в Миассе родители болеют оба, им надо ставить уколы, им сказали: записывайтесь в поликлинику и ходите. На фразу мамы, что они болеют коронавирусом и температура, врач ответила: просто наденьте две маски и идите, все так делают!»

Губернатор Текслер:

Строим новую инфекционную больницу.

Южноуральцы:

«Инфекционная больница должна была начать строиться еще при первой волне, и уже быть построена. В городе три роддома осталось, один ковидный. Несвоевременность – вечная драма. Здесь налицо запланированный геноцид. Людей на произвол судьбы оставили. Тетю хоронить отдали в закрытом гробу, не прощания и сомнения, а кто в нем?.. А через три дня заключение состряпали: инсульт, нековидная... Поэтому веры в эти «меры» нет абсолютно».

Губернатор Текслер:

Перезапускаем работу «горячей линии по коронавирусу». Не должно быть проблемы дозвониться со своим вопросом.

Южноуральцы:

«До Роспотребнадзора не возможно дозвонится. Человек контактный не может выйти из дома и сдать мазок, в поликлинике не реагируют без предписания. Человек с уже положительным тестом не наблюдается терапевтами без того же предписания. Множество комментариев о том, что не выдают предписания. Людей оставили в 4 стенах на проверку их гражданской ответственности, т.к. врачи утверждают, что если нет предписания, то нужно идти на приём к терапевту самому, чтобы выписали рецепт на лекарства».

Губернатор Текслер:

Берегите себя. Обязательно носите маски. С нетерпимостью относитесь к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в вашем присутствии.

Южноуральцы:

«Совет: «Относитесь с нетерпимостью к тем, кто пренебрегают мерами предосторожности» – это что значит? Призыв к чему? Рукоприкладству? И так вон всей стране люди с ума сходят от страха. Разве можно такое говорить?»

Многие указывают, что меры предосторожности нарушают сами медики и органы власти:

«Моя мама лежала на обследовании. Вдруг каким-то образом к ним в отделение положили заболевших ковдиом. Когда об этом узнали, заражённых увезли, а контрактных Роспотребнадзор приказал отправить по домам к здоровым семьям, т.к они будут обрабатывать отделение. Ну, и скажите мне пожалуйста, о каком соблюдении идет речь? Слава богу, вроде не болеем, но результат анализа так и не сказали: заразились они или нет?»

Завершив обращение, губернатор достал маску из кармана (!), провел пальцами по внутренней стороне, надел маску на лицо и ушел.

А вопросы у южноуральцев остались:

«О каких мерах вы говорите, о каких скорых?! Ни дозвонимся, ни дождаться!

Приказ, который пришел от Минздрава, что скорые выезжают только в крайних случаях, поверг меня в шок! И на мой вопрос врачу, что считается крайним случаем, мне сказали: только человек без сознания! По городу Челябинску ежедневно практически 2,5 тысячи необработанных вызовов в скорую!» Кто подумает об одиноких пожилых людях, если диспетчер не посчитает нужным передать вызов?!»

«А заранее подготовиться нельзя было? Все прекрасно знали про вторую волну... Или все в отпусках были, как обычно?»

«Уважаемый губернатор! Вы сами верите в предпринимаемые меры и их результаты? Если да, то попробуйте пройти тест пцр самостоятельно (без звонка из приемной губернатора). Запись минимум на 2 недели вперёд! Это нормально? Кому нужен этот тест через 2 недели??? А на КТ вообще ближайшая запись на вторую половину ноября. Не стыдно???

А если вы, не дай Бог, заболеете, то попробуйте купить антибиотик в аптеке! Это вообще квест получиться. Быстрее сам выздоровеешь, чем лекарства купишь!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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