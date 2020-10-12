Новая напасть: в Челябинской области людей с подозрением на ковид будут возить на такси

В Челябинской области для транспортировки на КТ пациентов с подозрением на коронавирус решили использовать такси. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе возникли серьезные проблемы со скорой помощью – машин катастрофически не хватает. На прошлой неделе было заявлено, что «скорые» больше не будут выезжать на вызовы по поводу пищевого отравления, тахикардии, тремора по неизвестной причине, болей в животе, рвоты, обморока, боли в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), если пациент задыхается (бронхит, пневмония или причина неизвестна) или когда человеку плохо (причина неизвестна), а также к контактным по коронавирусу.

Теперь областные власти обратили внимание на проблему транспортировки на КТ. Только в областном центре ежедневно приходится выполнять 200-250 таких вызовов. Их-то и решили переадресовать коммерческому перевозчику.

«В том числе и с благотворительной поддержкой бизнеса мы заключаем договор с Яндекс Такси на работу 19 машин в Челябинске и 12 – в Магнитогорске, – заявила Гехт. – Понятно, что это будут отдельные автомобили, а не те, которые мы заказываем в приложении. Машины будут проходить обработку. Пока договор на месяц. Если практика себя оправдает, контракт с такси продлим до конца года».

По словам чиновницы, машины будут работать круглосуточно и обслуживать до 25 вызовов день каждая.

У челябинцев новая инициатива властей вызвала беспокойство. Во-первых, нет никаких гарантий, что водитель машины в перерывах между рейсами на КТ не захочет «подработать по-быстрому», откатав обычный короткий вызов.

Во-вторых, нет уверенности в соблюдении мер безопасности: водители такси в Челябинске в подавляющем большинстве сами масок не носят, да еще и у пассажиров интересуются, действительно ли они верят в «сказочку» о коронавирусе. В частных беседах водители признаются, что никто машины ни после каждого рейса, ни после рабочего дня не обрабатывает. «Почему мы должны верить, что таксисты вдруг начнут предпринимать меры предосторожности в случае с поездками на КТ?»

Наконец, в «Яндекс Такси» всегда заявляли, что компания – лишь агрегатор, обеспечивающий связь между водителем и пассажиром. И именно это позволяло не нести ответственности за любые происшествия даже с брендованными машинами. И в связи с этим возникает вопрос: если в истории с поездками на КТ что-то пойдет не так, кто за это будет отвечать?

Челябинск, Ольга Арсентьева

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