В Челябинске анонсировали открытие VIP-клуба эконом-класса

В Челябинске собираются открыть ночной клуб с претензией на элитарность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об «особом заведении» появилась в социальных сетях.

«Презентация закрытого клуба, над концепцией которого работали гости из Москвы, – многообещающе говорится в объявлении. – Проведем сразу две вечеринки. Одна из которых в закрытой комнате».

По словам организаторов, в концепцию клуба вошли «шоу-программа с именитыми артистами, изысканное меню, премиальный алкоголь» и... фейерверк. И чтобы уж наверняка привлечь в свои стены состоятельную публику с вершин политического и бизнес-сообщества Челябинска, ей обещают продолжение вечеринок «в комфортабельных апартаментах».

Программа выглядит весьма затрапезно. Вполне вероятно, «гости из Москвы» черпали свое представление о Челябинске в программах типа «Нашей Раши». Хотя не исключено, что южноуральские VIPы, действительно, без ума от фейерверков: не прижилась же в Челябинске идея гольф-клуба, да и от собственных лошадей местная «элита» отказалась сразу же, как подобная «собственность» перестала приносить карьерные и политические дивиденды.

Под стать «концепции» и название заведения – Gatsby. Быть может, организаторы забыли или, наоборот, хотят подчеркнуть, что история Джея Гэтсби – это история выскочки, разбогатевшего неизвестным и вряд ли законным способом, пытающимся с помощью своих денег закрепиться в высшем свете, что встречает лишь высокомерные насмешки со стороны его представителей. И, кстати, вы помните, чем эта история закончилась? И, еще раз кстати, в Челябинске уже есть закрытое заведение с таким названием, определяющее себя как «мужской спа-салон».

Любопытна финансовая составляющая проекта. Так, чтобы стать членом закрытого клуба необходимо будет внести от 70 до 150 долларов, которые можно будет потратить на услуги, напитки и прочее. Так что стоимость участия обойдется доморощенным аристократам Челябинска в розничную цену бутылки не самого премиального алкоголя.

Годовое же членство организаторы оценили аж в 1 тысячу долларов – за эту сумму можно было в нынешнем году приобрести 3 абонемента на домашние игры ХК «Трактор». Нет, мы не ошиблись. Не «Сент-Луис Блюз» и не «Тампа-Бэй». ХК «Трактор».

Как в новом клубе собираются отбивать затраты на трансфер, премиальный алкоголь и сигары с кальянами, остается загадкой. Видимо, за счет аренды апартаментов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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