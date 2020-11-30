В Челябинске новый VIP-клуб рискует закрыться, не успев начать работу

Новый VIP-клуб Челябинска рискует закрыться, не успев начать работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владельцы клуба решили проигнорировать запрет властей и провести в конце минувшей недели вечеринку по случаю открытия заведения. На мероприятие пришло довольно много народа, и, когда в клуб явилась полиция, все гости были без масок.

Материалы по факту нарушения учреждением мер безопасности в условиях пандемии будут переданы в суд к концу текущей недели. Наказание за подобные провинности может быть виде штрафа или приостановления деятельности.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, власти надеются, что суд примет решение о закрытии клуба. С гостями, нарушившими масочный режим, будет разбираться Роспотребнадзор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.11.20

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