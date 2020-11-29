Полиция обнаружила на запрещенной вечеринке депутата

Челябинский депутат и теперь уже бывший единоросс Марсель Хазиев оказался в центре очередного скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутата Центрального района застали на вечернике в ночном клубе, хотя все подобные мероприятия в регионе запрещены. Соблюдение этого запрета должны контролировать полиция и муниципальные власти. И, как оказалось, контролирует.

По некоторым данным, полиция явилась на вечеринку, приуроченную к открытию очередного VIP-клуба. И среди прочих веселившихся обнаружился Хазиев. Депутат, разумеется, возмутился, обвинил всех в заговоре против него и заявил, что правоохранители вообще не имели права вламываться на частную вечернику по случаю дня рождения его друга. Позже Хазиев утверждал: он понятия не имел, что находится в клубе, а думал, что в центре Челябинска «сняли как бы загородный дом».

На всех присутствующих на вечернике составили протоколы. Депутат грозит с этим разобраться, а власти обещают разобраться с самим клубом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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