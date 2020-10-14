82-летняя челябинка утонула в колодце на территории СНТ

Челябинская пенсионерка провалилась в колодец на территории садового товарищества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на среду, 14 сентября.

По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, 82-летняя пенсионерка забрела на заброшенный участок, расположенный недалеко от ее сада. На территории участка был расположен колодец глубиной 4 метра. Колодец оказался открыт, но из-за обширных зарослей челябинка не заметила его и провалилась в резервуар с холодной водой.

Выбраться у женщины не было возможности, и она погибла. Тело челябинки достали из колодца областные спасатели.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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