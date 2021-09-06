Глава Челябинска Наталья Котова заподозрила, что в городе действуют диверсанты

Глава Челябинска Наталья Котова заподозрила, что в городе действует организованная группа, главная цель которой – навредить горожанам. Такую версию градоначальница высказал сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о крышках люков сетевых колодцев, точнее – об их отсутствии. Челябинцы буквально завалили чиновников жалобами на отсутствующие люки, только за минувшую неделю было зафиксировано не менее 10 подобных обращений.

Отметим, в течение последнего года в открытых колодцах погибли две челябинки и пострадали двое детей. Воровство люков приобрело массовый характер.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов считает, что крышки колодцев снимают маргиналы, чтобы сдать в металлом, но глава Челябинска Наталья Котова придерживается другого мнения: «Говорить об умысле, конечно, не хочется, но прямо напрашивается, что есть специальная группа с целью навредить и жителям города, чтобы жители испытывали неудобство…», – заявила сегодня градоначальница. Кому еще хотят навредить новоявленные диверсанты, госпожа мэр не уточнила, но, очевидно, что она имела в виду власти.

Котова поручила подготовить официальное обращение в полицию с просьбой организовать расследование.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.09.21

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