В Челябинске трехлетний малыш провалился в колодец

В центре Челябинска ребенок провалился в канализационный колодец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в сквере у Южно-Уральского государственного университета.

Трехлетний ребенок гулял вместе с отцом и наступил на канализационный люк, который не заметил из-за скрывшего его травяного покрова. Крышка коллектора перевернулась, и мальчик упал в колодец. К счастью, на выручку сыну подоспел отец. С помощью прохожих мужчина вытащил ребенка. Серьезных повреждений мальчик не получил.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, ведомство организовало проверку по факту инцидента. «Мама мальчика обратилась в прокуратуру Центрального района. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили представители прокуратуры. Также проверку начало региональное следственное управление СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.21

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