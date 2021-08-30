Восьмилетний челябинец провалился в колодец с водой

В Челябинске ребенок упал в колодец без люка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в переулке Мамина на территории Тракторозаводского района Челябинска в воскресенье, около 21:00, когда юного челябинца готовились везти к матери (его родители в разводе).

По словам матери пострадавшего мальчика, сын гулял с отцом, когда забрел в заросли травы. В траве и скрывался колодец, вместо люка загороженный какой-то деревяшкой. Восьмилетний челябинец приподнял «заслон» и моментально съехал в яму, полную водой.

К счастью, этот момент заметил отец мальчика. Мужчина бросился в омут и вытащил ребенка с помощью бывших поблизости горожан. На дне остались кроссовки, телефоны обоих пострадали.

При этом место, где произошел инцидент, очень оживленное. «Там напротив «Красное и белое», торговый комплекс «Вега», аптека тут же, «Фаберлик». Это очень проходимое место, народу и детей очень много, – цитирует 74.ru челябинку. – Я приехала на место утром, позвонила в ЖЭК. Они мне сказали, что это не их территория, что нужно звонить в МУП ПОВВ. Звоню в МУП ПОВВ, они мне говорят: «Ой, а нам еще 16 числа заявление писали на то, чтобы закрыть люк этот». Потом я уехала по делам, и мне перезвонили из МУПа: «Мы приезжали на место, посмотрели, все сфотографировали. Это не наш люк, это люк Ростелекома».

Впрочем, представители оператора тоже колодец своим не признали. Так что горожане так и не смогли выяснить, кто же несет ответственность за опасную яму, в которую в любой момент может еще кто-нибудь провалиться.

В городском управлении МВД сообщили, что родители ребенка подали в полицию заявление. По факту инцидента проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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