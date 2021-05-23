Челябинка погибла, упав в открытый коллектор

Жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и утонула.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне вечером на Заячьем острове в Калининском районе. Компания жарила шашлыки. В какой-то момент одна из женщин отошла в сторону и вскрикнула. Оказалось, она провалилась в открытый коллектор.

Тело 45-летней челябинки обнаружили только через несколько часов в районе очистных – в коллекторе оказалось очень сильное течение.

По факту гибели женщины начата доследственная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.05.21

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