В Челябинской области снова заявили о распространении в ИК-6 инфекции, похожей на коронавирус

В Челябинской области снова заявили о распространении в ИК-6 инфекции, похожей на коронавирус: с опровержением заявления регионального омбудсмена выступил экс-вице-губернатор Челябинской области, отбывавший наказание в этой колонии, Николай Сандаков.

По словам экс-чиновника, скончались 3 человека (причина смертей требует проверки).

«5-7 человек, в очень тяжелом состоянии, отправлены «на больничку», и об их судьбе ничего не известно, – пишет Сандаков в своем telegram-канале. – 17-ый отряд на карантине, на полной изоляции. В остальных отрядах болеет в данный момент не менее 700 человек. Симптомы у сотен людей те же самые, что и у освободившегося из ИК-6 на прошлой неделе бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина: потеря обоняния и вкуса, температура, затрудненное дыхание, слабость. Тестирование, кстати, официально подтвердило COVID-19 у экс-мэра».

Самое ужасное – это последствия сокрытия информации о пандемии в колонии, считает Сандаков: «Нет пандемии – нет лекарств, нет обследования, нет надлежащей медицинской помощи».

Напомним, ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области заявили, что проверка не подтвердила информацию о том, что в ИК-6 имеются массовые случаи заболевания вирусными инфекциями.

«Почему омбудсмен ничего не заметила? – задается вопросом Николай Сандаков. – Потому что администрация умеет правильно настроить спецконтингент, который будет умирать, но «комиссиям» рассказывать о прекрасных бытовых условиях, медицинском обслуживании, питании. Если честно, есть ощущение, что новый омбудсмен попала под влияние отдельных руководителей ГУФСИН. Очень хочу ошибаться и списать подобные заявления уполномоченного на отсутствие опыта и на доверчивость».

В заключение экс-чиновник признается, что написал этот пост после нескольких попыток решить проблемы без публичного обсуждения ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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