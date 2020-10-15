ОНК Челябинской области не увидела массовой заболеваемости коронавирусом в ИК-6

Общественная наблюдательная комиссия Челябинской области опровергла информацию о массовой заболеваемости инфекцией, похожей на COVID-19, в ИК-6, пообщавшись с представителями ГУФСИН и заключенными дистанционно.

Как сообщал ранее «Новый День», о сотнях заболевших и нескольких умерших заключенных исправительной колонии №6 в Копейске заявил бывший замгубернатора Челябинской области Николай Сандаков, сам недавно вышедший из стен этого учреждения, где отбывал наказание.

Экс-чиновник предположил, что региональный омбудсмен Юлия Сударенко, не нашедшая подтверждения появившейся в СМИ информации о возможной вспышке коронавирусной инфекции в ходе посещения колонии, была либо предвзята, либо введена в заблуждение.

После публикации заявления Сандакова к ситуации подключились представители общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. Ее председатель Василий Катанэ опроверг слова Сандакова. По словам Катанэ, в колонии болеют лишь несколько заключенных, при этом подтвержденный COVID-19 – только у одного из них.

Умерших же от заболеваний в ИК-6 нет, подчеркнул руководитель ОНК. На этом же настаивает и пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

Правда, почерпнули всю эту информацию члены ОНК, по сути, по телевизору. Никакой комиссии общественники в колонию не направляли, а просто собрались у своих мониторов и провели видеоконференцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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