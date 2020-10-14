В Челябинске отменили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

Челябинский областной суд отменил приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову.

Как уже сообщал «Новый День», экс-омбудсмен и политик, по версии следствия, заявился на получение гранта в размере 3 миллионов рублей для создания фермерского хозяйства. Обвинение настаивало: фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить. Севастьянов, в свою очередь, подчеркивал, что грант он не получил, так как минсельхоз ему отказал, но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

Тем не менее, в июне текущего года Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

Сегодня областной суд в апелляционном порядке отменил этот приговор и вернул дело прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В качестве таких препятствий названо существенное нарушение «норм уголовно-процессуального закона, выразившееся в нарушении права осужденного на защиту». Также, сообщили в ведомстве, судом апелляционной инстанции вынесено частное определение в адрес президента Адвокатской палаты Челябинской области и начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области в связи допущенными адвокатом и следователем грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона, повлекшими отмену судебного решения и возвращение уголовного дела прокурору.

Челябинск, Павел Зварзин

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