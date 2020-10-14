Прокуратура потребовала восстановить десятиклассницу, отчисленную из престижного лицея

Прокуратура потребовала восстановить челябинскую десятиклассницу в одном из престижных учебных заведений.

Как уже сообщал «Новый День», девочка училась в 11-м лицее с первого класса. В седьмом начала съезжать на тройки. По итогам аттестации в 9 классе ее не захотели брать ни в один из профильных классов старшей школы. Однако родители решили, что дочь будет доучиваться в лицее. И подали заявление в 10 класс. Но руководство школы девочку в школу не зачислило. 3 сентября ее демонстративно выгнали из класса, выдали документы и отправили домой.

Директор лицея настаивает на том, что, согласно закону об образовании Челябинской области, при поступлении в профильные 10-е классы обязательно нужно сдавать экзамены, а девочка не прошла конкурсный отбор.

Однако в региональном законе нет такой нормы, там лишь описываются нюансы конкурсного отбора, если таковой проводится.

Прокуратура тоже сочла аргументы директора неубедительными, а права девочки нарушенными и потребовала ребенка в школе восстановить. Соответствующее представление внесено главе администрации Челябинска Наталье Котовой.

Кроме того, губернатору Челябинской области предложено скорректировать законодательство таким образом, чтобы подобные случаи не повторялись.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.10.20

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