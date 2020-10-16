Прокуратура опровергла информацию о массовой заболеваемости вирусными инфекциями в колонии Копейска

В ходе проверки прокуратуры информация о массовом заболевании осужденных, в том числе новой коронавирусной инфекцией, не нашла подтверждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, региональной прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно с профильным отделом надзорного ведомства области с привлечением руководства ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России проведена проверка по информации, размещенной 14 октября в ряде СМИ, о массовой заболеваемости и смертях осужденных с симптомами COVID-19 в ФКУ ИК-6, расположенном в Копейске.

«В ходе проверки работниками осуществлены обходы всех жилых и иных помещений с возможным пребыванием осужденных, проведены опросы лиц, отбывающих наказание, и сотрудников ФКУ ИК-6, изучена служебная документация. По результатам опроса жалоб от осужденных не поступило, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Информация СМИ о массовом заболевании осужденных, в том числе новой коронавирусной инфекцией, объективного подтверждения не нашла. Фактов смертей осужденных с диагнозом COVID-19 не установлено».

В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудниками медицинской части, осуществляющей деятельность в ФКУ ИК-6, и ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России проводятся необходимые диагностические мероприятия и плановое оказание медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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