Правительство Челябинской области обратило внимание на недоступность Роспотребнадзора

Правительство Челябинской области, наконец, обратило внимание на недоступность Роспотребнадзора.

Напомним, человек, получивший положительный анализ на коронавирус, или контактировавший с зараженным обязан заявить о себе по телефону горячей линии ведомства, после чего ему должны выдать постановление о самоизоляции. Зачем нужен этот документ, никто толком объяснить не может, но без него больных заставляют проходить тесты на коронавирус (их, напомним, должно быть три) за свой счет, а контактным двольно сложно объяснять работодателю, почему они не выходят на работу.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы массово жалуются, что не могут дозвониться до Роспотребнадзора.

«Очень много жалоб, что не выдают постановления», – согласилась сегодня первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, сообщив, что с Роспотребнадзором «вопрос решают». А пока посоветовала обращаться за больничными в поликлиники.

Но и туда дозвониться невозможно, возражают южноуральцы.

«Нужно все-таки дозваниваться до неотложки, до поликлиники. Оставлять свою заявку. Это единственный вариант», – ответила чиновница. И пообещала, что буду организованы проверки учреждений, на которые поступают подобные жалобы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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