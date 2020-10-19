В Челябинской области из схемы лечения и профилактики инфекции выпадает важное звено

В Челябинской области на фоне растущей заболеваемости коронавирусом из схемы лечения и профилактики инфекции выпадает важное звено. Южноуральцы жалуются, что не могут дозвониться до Роспотребнадзра, чтобы получить постановление о самоизоляции. В результате, зараженные и контактные люди вынуждены ходить на работу и медицинские учреждения, распространяя инфекцию дальше.

«12.10.2020г. по подозрительным признакам я сдала самостоятельно тест на определение коронавирус (стоимость платного теста составила 2 тысячи 730₽). Тест пришёл положительный, – рассказывает челябинка Надежда Костромина в обращении к губернатору Алексею Текслеру. – Позвонила в клинику, где сдавала тест, мне там ответили, что всё передадут в Роспотребнадзор, ждите звонка. 13.10.20202г. я вызвала терапевта из своей поликлиники, врач назначила лечение, сказала сидеть дома на карантине. Муж и 2-е наших детей тоже самоизолировались, т.к. мы порядочные граждане РФ.

Из Роспотребнадзора звонка так и не поступило, никто не приходил. Мы решили звонить сами, т.к. нам необходимо было получить постановление о том, что у меня коронавирус, мужу постановление на самоизоляции. В итоге, нам дали несколько номеров телефона центра эпидемиологии, где должны были внести ясность в эту ситуацию. Дозвониться у нас так и не получилось: всё время занято или просто сбрасывают.

В Минздраве в реестр по коронавирус меня внесли 15.10.2020 г., а 16.10.2020г. мне позвонила терапевт и сказала: т.к. у них нет постановления от Роспотребнадзора, повторный тест на COVID-19 мне необходимо сдавать опять самой (платно).

Сегодня 19.10.2020г., в Роспотребнадзор мы дозвониться так и не смогли, постановления у нас нет. Замкнутый круг получается, никто помочь нам не может. Прошу разобраться в данной ситуации».

Этот случай не единичный: страницы губернатора в соцсетях буквально завалены подобными сообщениями. Однако реакции на них нет. Между тем, без постановления Роспотребнадзора, заболевший не может пройти ряд обязательных при лечении процедур, а контактный рискует потерять работу, так как у него нет обоснования для отсутствия на рабочем месте. Многие в таких условиях вынуждены посещать медицинские учреждения и ходить на работу или учебы, заражая окружающих.

Отметим, что проблема дозвониться до Роспотребнадзора возникла в самом начале эпидемии, и с тех пор не сделано ничего, чтобы ее разрешить.

В четверг, 15 октября, губернатор Алексей Текслер сообщил: «Перезапускаем работу «горячей линии по коронавирусу». Не должно быть проблемы дозвониться со своим вопросом».

Однако, как видим, проблемы остались.

Некоторые советуют не звонить, а писать в Роспотребнадзор. Правда, те, кто сумел добиться постановления таким способом, отмечают, что документы оформляют с большим опозданием.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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