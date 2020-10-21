Дошло до рукоприкладства: южноуральцам приходится выбивать из Роспотребнадзора постановления о самоизоляции

Жителям Челябинской области приходится в буквальном смысле выбивать из Роспотребнадзора постановления о самоизоляции.

«Новый День» неоднократно писал о том, что с началом пандемии COVID-19 региональное управление и его подразделения в городах и районах стали недоступны: дозвониться до них невозможно, а если такое чудо все-таки происходит, сотрудники ведомства отказываются отвечать на вопросы. В результате, заразившиеся коронавирусом и контактные с ними вынуждены сами являться в Роспотребнадзор, чтобы получить постановление об ограничении контакотов. Хотя этот уже само по себе нонсенс. Но даже личные визиты не помогают.

Так, житель Сосновского района заболел коронавирусом – диагноз подтвержден лабораторно 9 октября. Мужчина вместе с женой и ребенком ушли на изоляцию.

Позвонили на горячую линию Минздрава, там о заболевшем мужчине уже знали – поступила информация из лаборатории. Врач из поликлиники пришла только через четыре дня: назначила лечение и заявила, что в Роспотребнадзор они должны сообщить сами, так как у неотложки много вызовов и заниматься передачей информации некогда.

«Дальше началось невообразимое: со вторника по четверг мы не могли найти концов. Звонили на горячую линию Роспотребнадзора, откуда нас отправляли на горячую линю Минздрава, откуда нас отправляли на горячую линию Роспотребнадзора – и так по кругу, – цитирует супругу заболевшего 74.ru. – В итоге к 15 октября (через неделю после подтверждения диагноза – прим. РИА «Новый День») ни у кого из семьи не было предписания, у мужа не был открыт больничный, тесты у нас с сыном не взяли».

Поскольку дозвониться отдела Роспотребнадзора Сосновского района южноуральцы так и не смогли, женщина решила сама съездить за постановлениями.

«Когда я туда пришла, я была в шоке: все сотрудники находятся на рабочих местах без масок. Это люди, которые штрафуют других за несоблюдение масочного режима. И им совершенно плевать на все. Они разговаривают таким тоном: «Да вообще пофигу, ну и чего вы сюда приперлись, у нас нет никаких данных о вас», – рассказывает женщина, утверждая, что начальник территориального отдела Роспотребнадзора и вовсе начал бегать от нее по кабинетам.

«В итоге он заходит в один из кабинетов, где у него подчиненные сидят, я стою в проходе и говорю, что не уйду без постановления. На это одна из сотрудниц встает, говорит мне: «Ой, да пошли вы…», выталкивает меня из дверного проема, я бьюсь головой о железный шкаф. В момент, когда падаю, я рефлекторно хватаюсь за ее руку, из-за чего она вызывает полицию».

В итоге было составлено два протокола: один на сотрудницу Роспотребнадзора, второй – на посетительницу. Кстати, из Роспотребнадзора женщина отправилась в трампункт, где зафиксировали ушиб мягких тканей.

Как утверждает женщина, история не прошла даром: уже на следующий день им принесли постановление Роспотребнадзора о самоизоляции на две недели. Правда, тесты на коронавирус у нее и ребенка взяли только 20 октября.

Отметим, что ни в Роспотребнадзоре, ни в ГУ МВД по Челябинской области эти историю комментировать не хотят. Не могут повлиять на Роспотребнадзор и в правительстве Челябинской области, несмотря на огромный поток жалоб и постоянные вопросы журналистов.

Например, первый замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова сегодня сообщила, что с руководством Роспотребнадзора еще раз обсудили ситуацию, но что из этого следует не уточнила. «Проблема есть, это точно», – признала первый вице-губернатор Ирина Гехт, списывая все на нехватку сотрудников ведомства и обещая привлечь к решению вопроса другие административные силы.

Не понятно одно: серьезные претензии к Роспотребнадзору появились еще весной, почему за полгода не предприняли ничего, чтобы решить проблему? В результате, ведомство, которому отведена ключевая роль в профилактике и борьбе с инфекцией сегодня является самым слабым звеном.

Между тем, южноуральцы делятся друг с другом лайфхаком, как достучаться до недоступного Роспотребнадзора: «Нужно звонить на прямую линию Минздрава: 8 (351) 240-15-16

Потом нажимаешь цифру 3. На вопрос, а когда придут из Роспотреба и справку дадут, отвечают: «Мы передадим данные в работу Роспотребнадзора».

Правда, пока неизвестно, как быстро реагирует ведомство на информацию из call-центра Минздрава.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.20

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