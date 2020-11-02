Дозвонись, если сможешь: южноуральский Роспотребнадзор открыл горячую линию по постановлениям об изоляции

В Роспотребнадзоре Челябинской области отреагировали на многочисленные жалобы о невозможности дозвониться до ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», первые сообщения о недоступности Роспотребнадзора начали поступать еще весной от людей, приехавших из-за границы или других регионов и пытающихся, согласно разработанной властями инструкции, сообщить об этом в ведомство.

Осенью ситуация с заболеваемостью значительно ухудшилось, и пошел вал жалоб от тех, кто не может получить от Роспотребнадзора постановление о самоизоляции. Журналисты неоднократно обращались по этой проблеме и в само региональное управление, и в правительство области, но ситуация не менялась.

Наконец, сегодня на сайте ведомства появилась информация «Горячая линия по вопросам оформления постановлений об изоляции:

«В связи с многочисленными обращениями граждан Управление Роспотребнадзора по Челябинской области разъясняет:

на основании данных, поступающих из лечебно-профилактических организаций на больных COVID-19, в том числе бессимптомными формами COVID-19 (карта экстренного извещения на инфекционного больного) специалистами Управления проводится эпидемиологическое расследование очага, в ходе которого выявляется круг контактных лиц.

Лица, контактирующие с больным COVID-19 подлежат изоляции в домашних условиях или в условиях обсерватора.

В соответствии с статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» Главным государственным санитарным врачом в отношении таких лиц выносится постановление об изоляции на 14 дней, которое доставляется по месту нахождения контактных и вручается под роспись.

Лица, прошедшие самостоятельное обследование в лабораториях и имеющие положительные результаты исследования на COVID-19 на руках должны обратиться в лечебное учреждение для установления диагноза».

Тем, у кого остались вопросы (а вопросов возникает масса) предлагается несколько номеров телефона, по которым можно уточнить информацию:

«В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области организована «горячая линия» по вопросам оформления постановлений главного государственного санитарного врача (заместителя) об изоляции.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов (понедельник – четверг), с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов (пятница) по телефонам: (8-351) 263-43-27, (8-351) 263-38-77, (8-351) 263-08-13», – говорится в сообщении.

Корреспонденты РИА «Новый День» пытались дозвониться по ним, начиная с 14:11. Все номера все время заняты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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