Проверено на себе: как в Челябинской области организован заслон от завоза коронавируса

Регионы России начинают постепенно ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. При этом режим повышенной готовности никто не отменял, поэтому все меры предосторожности должны соблюдаться.

Напомним, в Челябинской области с 17 апреля введено правило: все, прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны уйти в режим изоляции по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 календарных дней со дня прибытия. Для них разработан специальный алгоритм действий, с которым их должны знакомить еще в аэропорту или на вокзале: прибывшие сдают первые анализы, заполняют анкеты, указав, где будут отбывать карантин, получают под роспись постановление Роспотребнадзора о двух недельной самоизоляции. Прибыв по указанному в анкете адресу, они обязаны заявить о себе на горячую линию регионального минздрава или управления Роспотребнадзора и далее следовать полученным по телефону инструкциям.

В свою очередь, специалисты, бравшие анализы в аэропорту и на вокзале, должны передать результаты в поликлиники по месту пребывания приехавших, медики должны постоянно контролировать состояние их здоровья и в определенные сроки взять повторные анализы.

Корреспондент РИА «Новый День» на днях вернулся из Санкт-Петербурга, и мы решили на его примере проверить, как в реальности работают все звенья этой цепи.

25 мая. День первый. Сюрприз от «Аэрофлота»

Помнится, губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявлял, что люди с повышенной температурой и другими симптомами, схожими с коронавирусными, никуда из города не улетят. Но в аэропорту «Пулково» никаких санитарных постов я не обнаружил.

На входе – традиционный досмотр. Все сотрудники в масках и перчатках. Пассажиры – кто как. Прямо передо мной в аэропорт вошла большая группа военнослужащих, все столпились у пропускной рамки – никакой социальной дистанции. Досматривающие разойтись на безопасное расстояние тоже не требовали. Так они и прошли – всей толпой.

В аэропорту не сказать, что пусто, но людей значительно меньше, чем обычно. Что неудивительно – большинство рейсов отменено.

Многие пассажиры в масках, но практически все без перчаток.

У стойки «Аэрофлота» никого не было, поэтому соблюдать дистанцию не пришлось. На рейс диспетчер зарегистрировала меня очень быстро, а под конец спросила: «Перчатки есть?»

Я, хотя и работаю в информагентстве и слежу за новостями, но эту как-то пропустил, поэтому перчаток у меня с собой не было.

«Без перчаток на борт не пустят», – приветливо сообщила милая дама, забирая мой багаж.

Это был сюрприз. Билет я покупал на сайте «Аэрофлота», и никакого предупреждения об обязательных перчатках там не увидел.

Для сравнения, у той же арофлотовской «дочки» АК «Россия» информация о безопасности висит на главной странице, как и у многих других компаний:

Но, повторюсь, билет я покупал на сайте «Аэрофлота», и там заботу о моей безопасности предпочли не афишировать. Что позволило мне провести время до посадки в увлекательном квесте.

В аптечных пунктах аэропорта «Пулково» перчаток в продаже не оказалось. Как и в магазинах. В медпункте аэропорта заявили, что с радостью продали бы мне перчатки, но им самим не выдали. Кстати, сотрудники медпункта были без масок.

Практически отчаявшись попасть в самолет, я подошел к одному из сотрудников службы безопасности и спросил: «Можете продать мне перчатки?» «Легко, – согласился он. – Набор «маска + перчатки» – 50 рублей. Автомат на входе». «На входе куда?»– тупо переспросил я. «В аэропорт», – ответил он и отправил со мной помощника.

Автомат, действительно, оказался на входе перед пунктом досмотра. Такой неприметный, что если бы сопровождающий, так сказать, не ткнул меня в него носом, я бы опять его не заметил. Но в любом случае, спасибо службе аэропортовской безопасности за заботу о моей безопасности.

В очереди на посадку в самолет в перчатках и масках были уже все. Дистанцию опять же никто не соблюдал. Тут я впервые увидел процедуру бесконтактной термометрии. В самолет пустили всех.

В салоне рассадили пассажиров через одно кресло.

Большого смысла в такой «дистанции» лично я не вижу – между мною и соседями все равно меньше метра. Да и есть в маске затруднительно. Поэтому когда стюардессы раздали сэндвичи, все пассажиры маски сняли. А заодно и перчатки: кто-то одну, кто-то обе. А потом большинство снова надело те же перчатки. Такие вот меры предосторожности.

В аэропорту Челябинска температуру уже никто не измерял. Первоначально вообще сложилось впечатление, что прибывший из «неблагополучного региона» борт никому не интересен: пассажиры беспрепятственно добрались до зала выдачи багажа. Пока ждали вещи, я искал хоть какую-нибудь информацию о коронавирусе – табло, стойки – хоть что-то, где может быть написано, куда звонить, что делать. Наконец, нашел: еще более неприметная, чем автомат с перчатками в Пулково, стойка притаилась за колонной. Ничье внимание, кроме моего, она не привлекла.

Выходя из зала выдачи багажа, наткнулся на большую очередь. А где-то в ее конце – люди в белом.

Очередей оказалось две: сначала нужно было отстоять к тем, кто брал анализы – они на слух записывали личные данные каждого. Потом очередь тянулась туда, где заполняли анкеты. Здесь уже проверяли паспорт и выдавали под роспись постановление о самоизоляции. На обе процедуры ушло в общей сложности полчаса.

Приехав домой, первым делом позвонил в министерство здравоохранения Челябинской области по телефону горячей линии 8 (351) 240-15-16. Дозвонился быстро. Сообщил свои данные, откуда прибыл, где нахожусь. Уточнил: в квартире нет домофона (чтобы не было потом претензий: приходили проверять, а вас дома не оказалось). В ответ получил распоряжение ждать звонка из поликлиники, а если не позвонят – связаться с учреждением самому. Спросил, к какой поликлинике я отношусь, мне рекомендовали выяснить это как-нибудь самостоятельно.

Поскольку квартиру для самоизоляции мне нашли друзья, узнать, кто же будет меня «курировать», быстро не удалось. Решил не заморачиваться пару дней – вдруг, действительно, сами позвонят.

26 мая. День второй. Тишина и покой.

Никто меня не искал. Ну, и ладно.

27 мая. День третий. Незваный брат

Позвонили из поликлиники. Спросили: «Это Виктор или Игорь?» Удивился. Назвался. Сказали, что будут связываться со мной ежедневно, а на 10-ый день придут взять повторный анализ. Информацию об отсутствии домофона минздрав им передал.

Участковая уточнила: собираюсь ли я находиться в ближайшие две недели постоянно по указанному адресу. Я даже сначала не понял вопрос. Она объяснила: многие указывают адрес, но на место не приезжают или гуляют во время карантина. А что, так можно? Сказала: нет, но когда наших людей это останавливало…

Второй раз спросила об Игоре. Опять удивился и задал встречный вопрос: кто это такой и откуда взялся?

Оказалось, что в поликлинику передали данные на двух человек, у которых совпадают практически все данные: оба прилети 25 мая из Петербурга, находятся по одному и тому же адресу, у них одна дата рождения, одинаковые фамилия и отчество. Только одного зовут Виктор, второго Игорь. В поликлинике решили, что это близнецы. Уверенно сообщил, что братьев у меня нет и никогда не было.

Зато появились две версии возникновения «Игоря»: либо кто-то не захотел соблюдать карантин и прикинулся в аэропорту моим близнецом. Но этот вариант довольно сомнительный: это же нужно было подслушать, запомнить, выстоять другую очередь, чтобы не попасться, плюс ко всему при заполнении анкеты проверяли паспорт. Второй вариант: женщина, бравшая анализы в аэропорту, перепутала имя (она никаких документов не проверяла, просто записывала, что ей скажут).

(Как стало известно РИА «Новый День», в поликлиники для организации наблюдения за прибывшими передают много ошибочных данных, чем это грозит – читайте дальше).

Позвонил в региональный минздрав, рассказал о незваном «брате». Сотрудники call-центра проверили по базе – Игорь оказался и там. Исправили. Рекомендовали позвонить в Роспотребнадзор по телефону 263-43-66 и сообщить о самозванце им – пусть разбираются, откуда он взялся.

Не дозвонился: звонок либо сразу сбрасывается, либо никто не берет трубку.

28 мая. День четвертый. Меня потеряли

Позвонили из поликлиники и сообщили, что у них нет результатов моих первых анализов, взятых в аэропорту. Похоже, что невесть откуда взявшийся Игорь – это все-таки я. Хотя я не понимаю, как можно перепутать Виктора с Игорем, но те, кому я рассказал эту историю, утверждают, что вероятность есть. Поверю им на слово. Тем более что анализ оказался один на двоих (хоть это хорошо – никто бесконтрольно не шатается по области и не позорит фамилию распространением всякой гадости) и записан он был именно на Игоря. А после того как «братишку» из базы удалили, анализы остались бесхозными, а я – без их результатов.

Договорились с поликлиникой, что они придут и возьмут анализы сами.

Пробовал снова дозвониться в Роспотребнадзор – результат нулевой.

«Новый День» направил запрос в управление Роспотребнадзора по Челябинской области с просьбой разобраться в истории с Игорем и пропавшими анализами. А продолжение этой истории следует.

Челябинск, Виктор Вагнер

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