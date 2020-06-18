Неразбериха с анализами и самоизолировавшийся Роспотребнадзор: как в Челябинской области организован заслон от завоза коронавируса (часть 2)

Обязательный 14-дневный режим самоизоляции для прибывших в Челябинскую область из Москвы и Санкт-Петербурга отменили с 31 мая. Но тем, кто приехал в регион чуть раньше этой даты, пришлось отсидеть в «карантине» весь положенный срок полностью. В их числе оказался и фотокорреспондент РИА «Новый День» Виктор Вагнер. Это позволило нам изнутри исследовать один из процессов профилактики распространения инфекции. И то, что мы увидели, нам не понравилось: утверждать, что ситуация находится под контролем, мы бы не рискнули.

Первую часть приключений Виктора в карантине можно прочитать здесь. Публикуя ее, мы надеялись, что больше никаких неожиданностей не случится и писать дальше будет не о чем. Но мы ошиблись. Поэтому сегодня предлагаем читателям продолжение этой весьма показательной истории.

29 мая. День пятый

Поскольку утром должны были прийти брать повторный анализ, встал пораньше: хотел успеть привести себя в порядок. А то медики придут почти в скафандрах, а тут такой я – небритый, нечесаный и сонный. Неудобно как-то.

Все успел, но никто не пришел. Позвонила врач и сообщила, что анализы нашлись, но результатов пока нет. Поэтому сегодня у меня ничего брать не будут, все произойдет, как и положено, на 10-ый день, то есть 3 июня.

Ну, хорошо, что меня хотя бы нашли. Только я не понял, как это: анализы есть, а результатов нет.

Снова попытался дозвониться до Роспотребнадзора, снова занято.

30 мая. День шестой

Врач из поликлиники задала мне интересный вопрос: собираюсь ли я соблюдать самоизоляцию до конца? На мое тупое: «В каком смысле?» пояснила, что многие приезжают, посидят пару дней и потом гуляют. «А что – так можно?», – живо поинтересовался я. «Нет, – ответила она. – Но многих это не останавливает».

31 мая. День седьмой

Губернатор Текслер отменил с сегодняшнего дня карантин для приехавших из Москвы и Питера. Заявил, что давно оттуда вирус не привозили. Отличная новость! Но что делать тем, кто, как и я, объявился чуть раньше? Об этом в распоряжении губернатора ни слова.

Позвонил на горячую линию минздрава, спросил, что делать? Опять отправили в Роспотребнадзор. Там, разумеется, занято.

Коллеги обратились в пресс-службу минздрава, там ответили: те, кто уже находится на самоизоляции, должен дождаться постановления Роспотребнадзора. Ну, ладно: мне еще 7 дней «сидеть» – подожду (забегая вперед, отметим, что постановления – ни общего, ни индивидуального – так и не последовало. Кроме того, мы пытались дозвониться до Роспотребнадзора всей редакцией: последовательно набирали номера, указанные на сайте – либо занято, либо никто не отвечает – прим. РИА «Новый День»).

1 июня. День восьмой

Результаты первых анализов, сданных в аэропорту, до поликлиники до сих пор не дошли.

2 июня. День девятый

Результатов первых анализов до сих пор нет. Позвонил в регистратуру поликлиники. Там дала телефон сотрудника, который отвечает за анализы, – может, просто еще не донесли. Но моих результатов не оказалось и у этого сотрудника. Зато выяснилось, что направление на повторный анализ выписано на 2 июня – сотрудник очень удивился, что прийти должны только завтра.

Дали телефон заведующей. Та моему звонку как-то не обрадовалась, тут же набрала работающего с анализами и сделала ему выговор: «Зачем вы отправляете ко мне? Что я ему должна сказать? А если у него коронавирус, я что ли ему должна это сообщить? Это не моя функция (меня она не отключила, поэтому я все слышал, когда дошло до коронавируса – нервно вдохнул). У меня тоже нет его анализов. Нет, не приходили (выдохнул)».

В конце концов, меня «успокоили» тем, что первый анализ редко что показывает. Второй – самый надежный. Завтра возьмут, через несколько дней все станет ясно. Ну-ну.

Положил трубку. И почти сразу же раздался звонок: участковая сообщила, что сегодня придут брать второй анализ. Удивился: «Говорили же – завтра». «Странно, – сказала она. – Направление на сегодня. До конца дня придут». Не пришли.

3 июня. День десятый

Утро. В дверь постучали. Открыл – кадр из фильма ужасов: два человека в белых комбинезонах и шлемах с закрывающим лица стеклом. Ну, буквально «Обитель зла». Впрочем, я был к этому готов. А вот процедура оказалась не для слабонервных: гораздо жестче, чем в аэропорту – там просто поводили стеклянной трубочкой по кончику носа, здесь же через нос почти достали до языка. Жесть. Ушли. Хорошо, что они никого не встретили на лестнице, – представляю, что бы подумали соседи.

4 июня. День одиннадцатый

Начали звонить какие-то люди, называться представителями разных структур и простить: «Если вас спросят, скажите, что я приходил(а) вместе с врачом и разговаривал(а) с вами через домофон».

P.S. У меня нет домофона…

5 июня. День двенадцатый

Опять звонили какие-то люди (уже другие), назывались представителями все тех же структур и простили: «Если вас спросят, скажите, что я приходил(а) вместе с врачом и разговаривал(а) с вами через домофон».

P.S. У меня по-прежнему нет домофона…

6 июня. День тринадцатый

Утром в дверь постучали. Я никого не ждал – все родственники, друзья и знакомые в курсе, что ко мне нельзя. Надел маску, открыл. На пороге – человек в полицейской форме, фуражке и медицинской маске. Живописно. Представился участковым. Строго спросил, кто и как мне приносит еду и выносит мусор. Объяснил. Он слегка смягчился, но предупредил, что выходить мне по-прежнему ни под каким предлогом нельзя (а выйти уже очень хочется: 14-дневное безвылазное сидение дома – это реально непросто).

Сегодня первый день, когда не звонили из поликлиники. Это слегка напрягло, так как мне скоро выходить, а результатов анализов по-прежнему нет.

7 июня. День четырнадцатый

Позвонили из поликлиники, сказали, что сегодня последний день наблюдения и больше мне звонить не будут, результатов анализов нет. «Завтра, если хотите, звоните сами».

Кстати, последние 10 дней у меня никто не спрашивал о температуре, хотя я ее исправно мерил.

А еще позвонили из полиции. Участковый. Сообщил, что завтра последний день моей самоизоляции. Настойчиво просил продержаться.

Держусь.

8 июня. День пятнадцатый

Снова пришел участковый. Сообщил, что сегодня – последний день. Поблагодарил его за приятную новость.

Набрал участковую в поликлинике, спросил пор анализы.

«Их в системе нет, – сказала врач. – С вами какая-то странная история: у всех пришли, а ваши нет – ни первые, ни вторые». «И что мне теперь делать», – спросил я. «Раз у вас в течение двух недель симптомы не проявились, значит, вас можно выпускать», – ответила она. Я возмутился: у меня половина Челябинска пожилых родственников, мне бы не хотелось стать причиной их смерти.

Врач обещала узнать, в какой лаборатории делали второй анализ, – может хоть там скажут результаты.

Позвонил на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по номеру 8-800-555-49-43. Вежливый молодой человек сообщил, что помочь мне ничем не может, но я не имею права выйти из дома, пока не узнаю результаты анализов. Я ему напомнил, что рискую состариться в ожидании, так как все анализы исчезли. Парень сжалился и решил дать мне номер телефона какой-то службы, которая подобные сведения аккумулирует. Но оказалось, что в единой базе номер для Челябинской области почему-то не указан.

Тогда мне дали номер телефона Центра гигиены и эпидемиологии (тот же Роспотребнадзор). 237-38-25. О, чудо! Я дозвонился. На этом чудеса закончились. Недовольная дама невежливо заявила, что никому ничего давать не должна: сообщить анализы может только врач. Я попытался еще раз объяснить ситуацию, но она слушать не стала – бросила трубку. Больше этот номер не отвечал.

Пришлось использовать служебное положение: коллеги обратились в региональный минздрав с просьбой помочь узнать результат.

9 июня. День шестнадцатый

Участковый врач выяснили, что повторный анализ отправляли в областной центр СПИДа. Позвонил туда. Меня очень вежливо послали. Пока раздумывал, впадать ли в отчаяние, вспомнил, что у меня есть знакомые, у которых есть знакомые, сотрудничающие с центром.

В общем, к концу дня я выяснил, что результат отрицательный. Аналогичный ответ получили и коллеги от минздрава. Коронавируса у меня нет. Я свободен!

Комментарий РИА «Новый День»:

Мы отправили запросы в Роспотребнадзор и Центр СПИДа, ответа до сих пор не получили. Зато, общаясь с представителями различных ведомств, выяснили, что история нашего фотокорреспондента – не единичный случай. Результаты анализов теряются довольно часто, даже у тех, кто лежит, например, с пневмонией. «Если бы анализ был положительный, к вашему парню давно бы пришли», – говорили нам везде, где мы пытались выяснить, что происходит. Звучит не очень убедительно, если учесть, что при оформлении допускается множество ошибок, и наша история – тоже тому пример.

«С результатами на бумажных носителях, действительно, есть проблемы. – пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. – Не успевают оформлять. Но все данные вносятся в единую систему БАРС. И в поликлинике должны были посмотреть результаты в этой базе».

Однако в поликлинике, как мы помним, результатов в системе не нашли. И получается, что в подобных случаях люди выходят «в народ», рискуя заразить окружающих.

Показательна и позиция Роспотребнадзора, ставшего недосягаемым в столь сложной ситуации. Остальные звенья цепочки: горячая линия минздрава – поликлиника – полиция, по крайней мере, в одном районе Челябинска возложенные на них функции выполняют. Если не считать тех, кто «общался» с нашим фотокорреспондентом по отсутствующему домофону.

Челябинск, Виктор Вагнер

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