Сначала не лечили, после выздоровления «закрыли», и никто ничего не может объяснить: очередная вопиющая история о том, как в Челябинской области «борются» с коронавирусом

Несмотря на заявления бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Россия показала всему миру пример, как нужно бороться с коронавирусом, ситуацию в Челябинской области вряд ли можно назвать образцовой. Очередные южноуральцы рассказали о полной неразберихе с анализами, проблемах с обследованиями и постановкой диагноза и «футболе» между ведомствами – никто ничего не знает и разбираться ни в чем не желает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за несогласованности действий различных учреждений, ответственных за лечение и контроль за распространением новой коронавирусной инфекции, южноуральской семье пришлось провести в изоляции больше месяца провели на самоизоляции. При этом объяснить столь длительное затворничество в Роспотребнадзоре так толком и не смогли.

Мытарства семейства, живущего в Сосновском районе, начались 7 июля, когда две женщины – мать и дочь – почувствовали недомогание (подробно историю излагает 74.ru).

У женщин запершило в горле, появилась слабость. «Проживаем в данный момент все вместе – мама, папа, я и мой семилетний сын, – рассказывает челябинка. – И в этот же день у маминой коллеги, болевшей уже недели полторы, заподозрили COVID-19, взяли анализ в поликлинике».

Утром следующего дня у женщин поднялась температура. Вызвали врача, сообщив о подозрениях на COVID-19. Пришедшая из районной больницы терапевт поставила старшей пациентке диагноз «ОРВИ», младшей – «ангина», назначив соответствующее лечение. Но лечение явно не помогало: температура хоть и сбивалась, но все равно была выше 37 градусов, сохранялась слабость. А тут еще и коллега матери сообщила, что у нее подтвердился COVID-19.

Женщины бросились звонить в местную поликлинику, но услышали, что анализ возьмут только после того, как они получат постановление Роспотребнадзора. В итоге мать семейства сдала анализ в челябинской больнице, к которой официально была прикреплена (там анализ на коронавирус брали у всех пациентов с симптомами ОРВИ). А ее дочь с внуком прошли обследование в платной клинике.

Результат анализа мальчика пришел уже на следующий день и был отрицательным. А его матери сообщили, что анализ передали в лабораторию Роспотребнадзора для верификации. После этого обе женщины поехали в платную клинику на КТ (куда попали с трудом и по знакомству – теперь в Челябинске обследование на ковид проблематично пройти даже за деньги). И если у младшей обследование ничего не показало, то у старшей выявило 20%-ное поражение легких. Тогда у матери семейства взяли анализ еще и сотрудники районной больнице, а дочери сказали, что у нее брать мазок не имеют оснований.

То же самое она услышала по горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области: «Нет постановления – нет анализов». Но настойчиво рекомендовали сохранять режим самоизоляции. На вопрос, как же объяснить это работодателю, ответить не смогли.

Только 16 июля (на девятый день болезни) семейству, наконец, привезли постановление, где было указано, что старшая женщина заболела 13 июля, то есть постановление выписали по результатам КТ. Результаты анализа, взятые в поликлинике, исчезли в необъятных официальных базах. На следующий день пришел положительный результат анализа ее дочери.

К концу июля женщины уже практически выздоровели, а сильная половина семьи сумела избежать заражения. 29 июля старшая женщина закрыла больничный. А через два дня в дверь семейства постучали и... вручили постановление Роспотребнадзора о самоизоляции, датированное 30 июля.

«Контакт указан от 26 июля, контактное лицо – мама. Мы отказывались подписывать, так как понимали, что это какая-то ошибка, но нам сказали: «Если не подпишете, вызовем полицию, и вам оформят штраф». И еще сказали, что женщина, которая привезла эти постановления, ничего не знает, номера никакие для уточнений не может подсказать – сами разбирайтесь. А она только курьер», – недоумевает челябинка.

Многочисленные звонки по телефонам всех «горячих линий» результата так и не принесли. Все соглашались, что возникла какая-то путаница, так как на руках у челябинок был результат анализа старшей из них от 22 июля, и результат был отрицательным. Каким образом контакт на четвертый день после отрицательного анализа мог послужить основанием для самоизоляции, никто объяснить не мог.

В итоге главный санитарный врач Сосновского района, убедившись в базе «БАРС», что у женщины и правда отрицательный результат анализа от 22 июля, запросил информацию у заведующего Центра эпидемиологии, так как списки заболевших в Роспотребнадзор поступают именно от них. И там заявили, что у них есть еще одна некая база, где у челябинки результаты от 23 июля положительные. Правда, 23 июля она никаких анализов не сдавала. И тут женщина вспомнила, что именно 23 июля ей звонили из поликлиники в Челябинске и сказали, что пришел результат, который брали 10 июля. Так как это был самый первый анализ, понятно, что он был положительным. Только таким образом могла появиться версия о положительной анализе от 23 июля. Но убедить Роспотребнадзор в том, что произошла ошибка, женщинам так и не удалось.

В итоге, в августе у обеих челябинок снова взяли анализы, отрицательные результаты пришли через полторы недели. Благо, на службе к ситуации у обеих отнесли с пониманием, согласовав работу на удаленке.

В Роспотребнадзоре так и не смогли внятно объяснить, почему семейству южноуральцев пришлось просидеть в самоизоляции полтора месяца вместо положенных двух недель.

И, к сожалению, этот случай – не исключение. В Челябинской области подобные истории становится уже практикой, а в полной неразберихе с анализами и базами данных «Новый День» убедился на примере своего сотрудника, у которого умудрились потерять все анализы, и узнать результат удалось только с помощью минздрава и знакомых в Центре СПИДа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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