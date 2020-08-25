Челябинка с коронавирусом три недели пыталась вызвать врачей. Но никто так и не пришел

Жительница Южного Урала три недели самостоятельно лечилась от COVID-19, так и не дождавшись врачей и сотрудников Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги – челябинцы почувствовали недомогание в июне – после визита родственников из другого региона. Вскоре после того, как родственники улетели, один из них позвонил челябинцам и сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

Поэтому, когда у южноуральцев поднялась температура, они решили действовать так, как день изо дня советует поступать министерство здравоохранения Челябинской области: позвонили в поликлинику, сообщили, что у них температура 37,5- 38 градусов по Цельсию, они контактны по COVID-19, и попросили направить к ним врача. Однако собеседница из медучреждения заявила, что у них не настолько высокая температура, и врач не придет. И посоветовала обратиться на горячую линию регионального минздрава.

По продиктованному телефону горожане очень подробно рассказали о своих симптомах, о родственнике с коронавирусом, после чего их заверили, что передадут информацию в Роспотребнадзор. А уже специалисты этого ведомства приедут на дом, возьмут анализ и выпишут больничный, связавшись попутно с коллегами из города, где живет заболевший родственник для подтверждения информации. Но ни в день звонка, ни на следующий ни врач, ни специалисты надзорного ведомства к челябинцам не приехали.

На третий день после появления симптомов коронавирусной инфекции женщина вновь позвонила на горячую линию министерства здравоохранения области. Там ее снова внимательно выслушали. «Перепроверили мои данные, подтвердили, что мы в реестре, сказали: «Ждите», – цитирует челябинку 74.ru. – Я объясняю, что к нам ни врач не приходит, ни из Роспотребнадзора не едут: «Что нам делать?». На что мне эта тетенька говорит: «Пока у вас нет постановления, вы можете свободно передвигаться по городу! Если будет плохо и высокая температура, вызовите скорую». Я говорю: «В смысле мы можем передвигаться по городу? Мы контактные!» – «Так по протоколу», – говорит она. Через несколько дней звонят с работы, спрашивают про больничны. Я начинаю опять названивать, мне говорят: «Ждите-е-е!». Дают еще пару номеров, где я могу узнать по поводу больничного, а еще говорят: «В поликлинику звоните, узнавайте». Звоню в поликлинику, узнаю, открыли ли мне больничный. Там мне отвечают, что никакого больничного они не открывают по ковиду».

Но горожанка не теряет надежды и решает позвонить в городское управление здравоохранения. И здесь женщину внимательно выслушивают. И очень удивляются, что у них до сих пор никого не было, так как сроки контакта уже прошли. А потом заявляют: «Пока у вас нет предписания (от Роспотребнадзора. – прим. РИА «Новый День»), вы не контактны». И приглашают прийти в поликлинику самим.

Не веря в то, что разносчиком опасной заразы человек становится только после вручения ему бумажки с печатью Роспотребнадзора, челябинцы решают оставаться дома. Но звонят-таки в надзорное ведомство (на 14-й день болезни и 20-й с момента контакта). Но там им сообщают, что в списках Роспотребнадзора их не было и нет. А узнав, что родственник, сообщивший о заражении, живет в другом городе, и вовсе заявляют, что это он должен доказывать факт встречи с южноуральцами в подразделении ведомства в своем регионе, а уж оттуда позвонят в управление Роспотребнадзора по Челябинской области и информацию о контакте передадут.

Лишь после того, как горожанке стало лучше, она пошла в частную клинику, где сделала тест на антитела. Анализ выявил высокий уровень как антител, выделяемых в активной фазе развития инфекции, так и тех, что свидетельствуют о формировании иммунитета к COVID-19.

Спустя три недели челябинка вышла на работу, так и не дождавшись больничного. Благо, работодатель пошел навстречу женщине, оказавшейся в безвыходном положении из-за нежелания заражать коронавирусной инфекцией окружающих.

Что касается медиков и чиновников, то здесь наблюдается весьма интересная картина. Так, в городской больнице №8 заявляют, что данных об обращении челябинки к ним в медучреждении нет. Аналогичная картина и в городском управлении здравоохранения. Правда, в пресс-службе мэрии заявили, что телефонные звонки в горздраве не фиксируют и не могут передавать доведенную таким образом информацию в медицинские учреждения. Хотя, по словам горожанки, именно после звонка в управление с ней связался главврач больницы с предложением опять-таки посетить поликлинику самостоятельно.

Не нашли данных об обращении женщины и в региональном управлении Роспотребнадзора, хотя детализация телефонных звонков челябинки говорит, что до ведомства ей удалось дозвониться несколько раз. Кроме того, чиновники предположили, что заболевшие родственники южноуральцев так и не обращались в больницу, а потому и челябинцев не поставили на учет как контактных. (Кстати, челябинке вообще повезло, что она дозвонилась до ведомства. Сотрудник РИА «Новый День», прилетевший в конце мая из Санкт-Петербурга, пытался сделать это на протяжении 14-дневной самоизоляции. Удалось лишь раз, и то ему сообщили, что обращение не по адресу).

Только в региональном минздраве подтвердили факт неоднократного обращения челябинки на их телефон горячей линии. Но чиновники настаивают, что в ходе их общения диспетчер также четко дала понять горожанке, что ей необходимо обратиться в поликлинику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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