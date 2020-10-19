Челябинские единороссы начали «охоту на ведьм» – те уже разбежались

В Челябинском региональном отделении партии «Единая Россия» начались разборки по факту проигрыша на выборах в ЗСЧО единоросса Владимира Бодрова справедливороссу Дмитрию Ларину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особую пикантность ситуации придают два факта. Первый: Ларин в мае текущего года вышел из партии власти и вступил в «Справедливую Россию».

Второй: во время предвыборной кампании ему помогали Александр Глакин и Марсель Хазиев, получившие благодаря «Единой России» депутатские мандаты – первый в городской Думе, второй – в Собрании депутатов Центрального района.

Разбираться с ними поручили главе администрации Челябинска Наталье Котовой и спикеру Гордумы Андрею Шмидту. В комиссию так же включили проигравшего Бодрова и главу Калининского района Сергея Колесника, так как скандал произошел на его территории.

По некоторым данным, Галкин «пошел в отказ»: заявил, что Ларину помогал не он, а его помощники. Сам он об этом не знал, но всех провинившихся уже уволил. Хазиев же еще после выборов приостановил членство в «Единой России».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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