Очередь Текслера: в Челябинской области опять взялись развивать туризм

В Челябинской области опять взялись развивать туризм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», который объединит территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского муниципальных районов, а также Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трёхгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов.

Ставится цель развития внутреннего, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержка развития объектов туристской индустрии.

Предполагается, что создание кластера позволит повысить туристскую привлекательность уникальных объектов области, увеличить количество мест в гостиницах, домах и базах отдыха, санаториях, позволит развивать инфраструктуру экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

«Создание кластера даст стимул для развития экологического туризма. В мировом туризме его доля составляет 25%. Также это даст возможность развивать особо охраняемые территории регионального и федерального значения, – заявляют в правительстве региона. – Создание инфраструктуры поможет распределить и снизить антропогенную нагрузку на объекты, в том числе положительно скажется на сохранении природы».

Отметим, плану по развитию туризма на Южном Урале регулярно озвучиваются на протяжении последних 25 лет. Каждый раз региону обещают прорыв в этой сфере, но дальше разговоров дело не идет.

Так, в 2009 году при губернаторе Сумине было заявлено, что пришло время туризму стать «лицом» Челябинской области. В 2011 – при губернаторе Юревиче была разработана новая программа, правда, он не предполагала финансирования из регионального бюджета. В 2012-м власти даже начали продвигать новый бренд «Южный Урал. Здесь сбываются мечты». Продвинулись недалеко.

В 2015 – при губернаторе Дубровском – туристический кластер «Золотой пояс горного Урала» даже презентовали на федеральном уровне. На том, по сути, все и закончилось. Кстати, тогда в него тоже включили Миасс, Златоуст, Трехгорный, Кыштым, Саткинский, Катав-Ивановский, Кусинский районы.

И вот, по сути, с той же самой идеей выступает губернатор Текслер.

Между тем, эксперты еще лет 5 назад объяснили, почему все попытки развивать туризм на Южном Урале обречены на провал: в регионе нет уникального туристического продукта. А любоваться красивой природой при таком запущенном состоянии инфраструктуры и довольно сложной транспортной составляющей желающих мало. Пока основными туристами в области являются те, кто может добраться до гор и озер на собственном авто.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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