Ситуация напряженная: когда вызывать «скорую» и как лечить коронавирус дома (ИНФОГРАФИКА)

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коэффициент распространения ковида на сегодняшний день составляет 1,06. Смертность среди зараженных превышает 3%.

В данный момент от коронавируса лечатся 3 тысячи 840 южноуральцев. При этом каждый день проводится более 1 тысячи исследований на КТ, а за минувшие сутки исследовали 1 тысячу 417 человек.

Самая сложная ситуация, по словам Гехт, отмечена в городах с наибольшей плотностью населения: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Снежинске

Меньше всего заболевших зафиксировано в Уйском и Увельском районах.

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило инфографику с ответами на часто задаваемые вопросы.

Вот некоторые темы:

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.10.20

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