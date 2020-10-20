Ситуация напряженная: когда вызывать «скорую» и как лечить коронавирус дома (ИНФОГРАФИКА)

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», коэффициент распространения ковида на сегодняшний день составляет 1,06. Смертность среди зараженных превышает 3%.
В данный момент от коронавируса лечатся 3 тысячи 840 южноуральцев. При этом каждый день проводится более 1 тысячи исследований на КТ, а за минувшие сутки исследовали 1 тысячу 417 человек.
Самая сложная ситуация, по словам Гехт, отмечена в городах с наибольшей плотностью населения: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Снежинске
Меньше всего заболевших зафиксировано в Уйском и Увельском районах.
Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило инфографику с ответами на часто задаваемые вопросы.
Вот некоторые темы:
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.10.20
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