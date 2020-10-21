Южноуральский активист, ставший чиновником, пытался оспорить решение суда, отправившего его в колонию строго режима

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело уфалейского активиста Валерия Читалова.

Как уже сообщал «Новый День», Читалов громко заявил о себе в 2012 году, когда возглавии инициативную группу медиков Верхнего Уфалея, выступивших против ситуации в местной больнице. Его активность не понравилась чиновникам. В итоге его сначала объявили сумасшедшим, а потом несколько раз судили, якобы, за рукоприкладство.

Однако это не охладило пыл общественника: уволившись из службы «скорой помощи», он начал бороться с нерадивыми уфалейскими коммунальщиками. Позже он устроился на должность инженера отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа. Ситуация в ЖКХ города от этого не улучшилась, но сам Читалов общественную активность прекратил.

А 29 августа 2019 года его задержали при получении взятки в 250 тысяч рублей от директора ООО «Энергокачество» за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту. В Уфалее озвучивали версию, что эти деньги Читалов должен был передать одному из вышестоящих чиновников, но в ходе расследования других фигурантов в деле не появилось.

В итоге 23 июня текущего года Тракторозаводский районный суд Челябинска признал Читалова виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет в колонии строгого режима.

В апелляционных жалобах осужденный и его адвокат настаивали на отмене приговора районного суда и полном оправдании.

Однако Челябинский областной суд оставил вердикт первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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