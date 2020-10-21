На юге Челябинской области вторые сутки тушат природный пожар

В Брединском районе продолжают тушить природный пожар, начавшийся 19 октября. Понадобилось более суток, чтобы огонь локализовать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к вечеру 20 октября площадь горения достигла 3 тысяч 800 гектаров. Из них 230 га покрыто лесом, остальное – это пастбища. В 19:00 пожар был локализован.

«Сейчас пожар находится в стадии ликвидации. Населенным пунктам и объектам экономики угрозы нет», – сообщили в главном управлении лесами Челябинской области.

Всего, с начала пожароопасного сезона, на территории лесного фонда области ликвидировано 674 лесных пожара на площади 4025,99 га.

Бреды, Павел Зварзин

Бреды. Другие новости 21.10.20

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