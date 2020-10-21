Жители Южного Урала до сих пор не получают пособия на детей от 3 до 7 лет

На Южном Урале до сих пор не получают пособия на детей от 3 до 7 лет. Женщины третий месяц заваливают губернатора Алексея Текслера жалобами, ситуация не меняется.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о ежемесячной выплате семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Заявления на назначение пособия начали принимать с 20 мая, но многие до сих пор не получили ни копейки.

В августе министерство социальной защиты объясняло внушительные задержки с обработкой заявлений большим числом получателей пособия: «Поступило более 104 тысяч заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, – говорили тогда в ведомстве. – . Некоторые заявления еще проходят этап рассмотрения. Для подтверждения права по каждому заявлению направляется до 20 электронных межведомственных запросов. С учетом большого количества запросов информационной системе органов исполнительной власти – поставщиков информации (ответов на запросы) требуется большее количество времени для предоставления необходимых ответов. Наши специалисты делают все возможное для скорейшего назначения пособий».

Жительницы Южного Урала сообщали, что на самом деле они собрали все справки самостоятельно и уже предоставили в органы соцзащиты полный пакет, но процесс это не ускорило.

Прошел еще месяц. Чиновники продолжали отделываться отписками: «С учетом большого количества запросов на выплату семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет требуется большее количество времени для предоставления необходимых ответов. Сотрудники делают все возможное, для скорейшего назначения выплат».

Заканчивается октябрь. И вновь женщины пишут Текслеру: «Алексей Леонидович, прошу у вас помощи. В троицком МФЦ подавала заявление на детское пособие с 3 до 7 лет 4июня 2020 года. По сей день соцзащита рассматривает заявление. Сегодня 21 октября. Объясните мне, сколько можно рассматривать? – спрашивает Елена Кижапкина. – По закону срок рассмотрения 20 дней».

«Алексей Леонидович, у нас такая же проблема в Кусе, – вторит ей Елена Пустовалова. – Абсолютное безобразие. У нас даже пособие ставят не с января, а с мая. Выплаты делят на две части, некоторым месяц пропускают. Маленький городок – творят что хотят. Это же незаконно».

Оказалось, что проблемы с получением пособий возникли и у многодетных семей. «Хотелось бы узнать причину, почему в этом месяце до сих пор не перевели детские пособия многодетным семьям? Нигде правды не добиться: ни в министерстве, ни в соцзащите Еманжелинска!

Если по области хоть как-то ещё переводят денежные средства, то про Еманжелинск вообще забыли. Мы как богом забытая большая деревня!» – возмущается Наталия Фролова.

«не только вам не пришли. Они никому не пришли, – утверждает Татьяна Овчинникова из Магнитогорска. – Почему – никто не знает».

Официальные органы ситуацию пока не комментируют.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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