В Челябинске младенца выбросили в реку и заявили о похищении

В Челябинске заявили о похищении младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление в полицию поступило 22 октября около 9 часов вечера. Молодая женщина сообщила, что во дворе дома №52-а по улице Жукова ее сильно ударили по голове, а когда она пришла в себя, то обнаружила, что пропали переноска с семимесячным сыном, а также телефон и деньги. Нападавших она не видела.

В ходе розыскных мероприятий женщина изменила показания, заявив, что ребенок умер от болезни, а она, испугавшись, что ее обвинят в убийстве, решила избавиться от тела и выбросила его в реку.

Тем не менее, у следователей есть основания полагать, что ребенка убили.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ – убийство.

Челябинск, Павел Зварзин

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