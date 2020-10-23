В Челябинске нашли тело мальчика, о похищении которого заявляла мать

В Челябинске нашли тело мальчика, которого, по словам матери, похитили вчера вечером.

Как уже сообщал «Новый День», женщина обратилась в полицию около 21 часа и рассказала, что в одном из дворов Металлургического района неизвестные сильно ударили ее по голове и похитили 7-месячного ребенка, телефон и кошелек.

Позже она призналась, что выкинула сына в реку – ребенок якобы умер от врожденной болезни, а она испугалась, что ее обвинят в убийстве.

Следователи действительно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ, а мать снова изменила показания. На этот раз она сообщила, что ребенок упал и ударился головой, а через некоторое время умер.

Труп мальчика нашли в реке Миасс недалеко от ТРК «Родник». Мать ребенка и ее сожитель задержаны.

Челябинск, Павел Зварзин

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