Челябинский депутат сообщил, что в поликлинике фальсифицируют отчеты о посещении коронавирусных больных

Мэрию Челябинска просят разобраться в ситуации, сложившей в городе, с медицинской помощью заразившимся коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», горожане забрасывают органы власти жалобами на невозможность дозвониться до медучреждений и дождаться врача.

Чиновники обещали во всем разобраться и даже создать комиссии, которые будут контролировать работу поликлиник. Но то ли для выполнения обещаний не хватает времени, то ли в медучреждениях проверок не боятся.

Тему в очередной раз поднял депутат Калининского района Челябинска Артем Клименко. И снова «отличилась» поликлиника №5.

«Так сложилось, что мы с супругой заболели коронавирусом, – написал он в письме главе города Наталье Котовой. – 9 октября меня положили в ГКБ № 9 после множества звонков. 19 октября выписали из стационара и сказали, что передадут информацию обо мне в поликлинику ГКБ №5 для выезда терапевта на дом 19 октября. Весь день 19 октября я звонил в поликлинику, но телефоны все время заняты. Полагаю, что и больные с другими диагнозами не смогли получить помощь только из-за того, что никто в поликлинику не мог дозвониться».

Клименко попросил знакомых сходить в регистратуру и вызвать ему врача. Его просьбу выполнили, и тут выяснилось, что информацию из стационара в поликлинику не передавали, но терапевт, якобы, был у Клименко и 19, и 20 октября. По крайне мере, так заявили в регистратуре. Но вызов приняли. А врач снова не пришел.

«Пугают два момента, – говорит Клименко. – Я – не выздоровевший человек – сижу дома без лечения и не знаю, что делать. В такой ситуации болезнь может вернуться.

Кроме того, выйти из дома я могу только после двух отрицательных мазков, которые никто не берет. Я не понимаю, сколько мне нужно сидеть и нужно ли, и есть ли опасность, что я кого-то заражу.

Прошу вас принять меры для организации лечения пациентов и сопровождения их после выписки из больницы. Очень страшно задыхаться и не понимать, положат тебя в больницу или нет».

Отметим, горожане ужа жаловались на ситуацию в поликлинике №5: тогда они обнаружили, что трубка телефона в регистратуре просто лежит на столе. Челябинцы писали об этом губернатору Текслеру, но реакции, судя по всему, не последовало.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.10.20

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