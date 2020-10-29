В Златоусте собирают митинг против ковидного госпиталя в роддоме

В Златоусте собирают митинг против размещения ковидного госпиталя в роддоме. Уведомление о проведении мероприятия направлено в мэрию.
Как уже сообщал «Новый День», решение о перепрофилировании златоустовского роддома под госпитальную базу для больных COVID-19 власти Челябинской области приняли в начале октября. Это вызвало громкие протесты горожан, вышедших на импровизированный митинг.
В итоге в Златоуст прибыла комиссия регионального минздрава. Местные и областные чиновники попытались объяснить южноуральцам, что интересы будущих мам также будут соблюдены.
Однако эти объяснения не удовлетворяют горожан. Они собирают подписи под петицией.
И намерены провести новый митинг.
Акция назначена на 8 ноября, местом сбора выбран краеведческий музей.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 29.10.20
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