15-летней ревнивице, пытавшейся убить одноклассницу, разрешили ходить в школу

В Челябинской области избрали меру пресечения школьнице, ударившей ножом одноклассницу.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу, 24 октября, в селе Русская Теча 15-летняя девочка в состояния опьянения поссорилась с 14-летней из-за общего знакомого и ударила ее ножом. Сначала был возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Но потом обвинение было переквалифицировано по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Следователи просили заключить нападавшую под стражу, аргументируя это тем, что она пыталась скрыться после нападения.

Однако Красноармейский районный суд отправил подростка под домашний арест: покидать дом она может только для посещения уроков и медучреждений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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