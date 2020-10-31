В больнице в центре Челябинска прогремел взрыв (ВИДЕО)

В центре Челябинска прогремел взрыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощный хлопок горожане услышали примерно в 11:30.
По данным telegram-канала Baza, ЧП произошло в студенческой поликлинике. Подробностей пока нет.
Судя, по появляющимся видео, сначала возник пожар, а потом что-то взорвалось.
В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре в студенческой поликлинике подтвердили.
Отметим, что при студенческой поликлинике есть стационар, в котором лежат пациенты с подозрением на коронавирус.
В региональном минздраве пояснили: «В результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике гоородской больницы №2 Челябинска.
На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет.
Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение.
При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения»
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 31.10.20
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