В больнице в центре Челябинска прогремел взрыв (ВИДЕО)

В центре Челябинска прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощный хлопок горожане услышали примерно в 11:30.

По данным telegram-канала Baza, ЧП произошло в студенческой поликлинике. Подробностей пока нет.

Судя, по появляющимся видео, сначала возник пожар, а потом что-то взорвалось.

В ГУ МЧС по Челябинской области информацию о пожаре в студенческой поликлинике подтвердили.

Отметим, что при студенческой поликлинике есть стационар, в котором лежат пациенты с подозрением на коронавирус.

В региональном минздраве пояснили: «В результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике гоородской больницы №2 Челябинска.

На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет.

Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение.

При необходимости пациенты будут переведены в городские медицинские организации для продолжения лечения»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.10.20

На Южном Урале умерли еще 7 зараженных коронавирусом. / Самые крутые слухи недели: книга книг. / Южноуральцы не понимают, как выполнять постановление Роспотребнадзора. Чиновники объяснять отказываются. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»